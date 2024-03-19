陸殯葬業 漸打破偏見

在電影「入殮師」（台譯送行者）中，大提琴手小林大悟誤打誤撞成為陪伴人走完最後一程的入殮師，一路走來，他對這個職業從排斥逐漸走向熱愛，他的妻子也由反感轉化為支持。

中新社報導，在現實生活中，也有這樣一群人和小林大悟一樣，發生著相似的故事。

2009年，遺體火化師王錦機緣巧合地從事了殯葬行業。15年來，從恐懼到專業，王錦以精湛的技藝進行火化操作，給予逝者最高的尊重。王錦表示，每次聽到喪屬的感謝，都會讓他感到一分成就感。

提起殯葬行業，很多中國人諱莫如深，尤其是在長輩眼裡，殯葬行業的工作並非理想、體面的工作。

「剛進這行的時候，有朋友認為我的工作恐怖，後來我只說自己在國企上班，是一名操作工。」說到這裡，王錦有些許無奈。可越是如此，他就越想把這分工作做好。如今，王錦腳踏實地的工作態度感染了家人和朋友，他們早已習慣王錦的工作並表示支持。

無獨有偶，70後李建華和王錦一樣，是一位資深遺體火化師。近日，李建華在大陸全國民政行業職業技能大賽遺體火化師、公墓管理員賽項瀋陽市選拔賽中榮獲一等獎，他的操作流暢而精準，贏得了評委們一致好評。 已從事殯葬行業近20年的李建華，見證了行業的巨大變化。從最初的手工操作變為現在的機械化、自動化，「火化工作不是想像中按幾個按鈕那麼簡單，火化工作是一門技術活。」

專家指出，隨著社會發展和人們思想的轉變，中國殯葬行業逐漸消除偏見，伴隨職業標準體系的完善，越來越多年輕人選擇殯葬行業，他們苦學苦練、迅速成長，為職業代言、正名。