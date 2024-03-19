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小陽春不熱 二線城市樓價普遍降

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
各地樓盤 冷熱不均 3月正值大陸傳統房地產「小陽春」，但各地及不同樓盤間呈現「冷熱不均」的情況。（中新社）
各地樓盤 冷熱不均 3月正值大陸傳統房地產「小陽春」，但各地及不同樓盤間呈現「冷熱不均」的情況。（中新社）

3月正值大陸房地產「小陽春」，但熱度不如往年強烈，冷熱不均的特點也分外鮮明。業界分析人士預計，今年樓市整體「小陽春」的熱度不及預期，如果活躍度進一步提升，加上政策端出持續優化，部分核心城市「小陽春」行情仍值得期待。

據證券時報報導，大陸一線城市網紅盤已漸熱鬧起來。以一線城市中住房限購政策最為寬鬆的廣州為例，天河區網紅項目，今年2月該項目銷售額達人民幣3.9億元，來訪外地客戶占比11%。北京豐台區的中建星光裡項目也有人頭攢動的景象。銷售人員稱，春節過後，到訪看房增多，較年前翻倍。

但這並非市場全貌，冷熱不均才是對今年一線城市樓市「小陽春」更為客觀描述，熱的是網紅盤、二手房，冷的是價格和非核心項目。

在上海，浦東金橋中環附近某新盤項目均價為每平方米人民幣8.2萬元，售樓處客流稀少，該項目今年1月推出的三期產品去化率僅約50%。一位地產分析人士說，該項目的認購和去化情況其實已好於不少同期新盤，一些新盤認購率50%都沒達到，考慮到最後棄號等，去化情況估計更不理想。

二線城市樓價則是普遍降價。春節後，杭州新房市場出現當下難得一見的量價齊漲。克而瑞數據顯示，在第9周（2月26日至3月3日），全市共成交商品住宅按月增149%；成交均價按月漲4%。值得一提是，杭州在3月14日宣布二手房取消限購，成為大陸全國兩會後率先落實調控自主權熱點城市。

一線城市 均價 網紅

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