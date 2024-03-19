在閩台企 掀「增資擴產」熱潮

因應大陸製造業發展，台企廈門東亞機械工業股份有限公司近期在廈門動工建設新廠區。

中新社報導，「各項政策紅利持續釋放，讓我們台企更有信心。」廈門東亞機械工業股份有限公司總經理韓文浩說，新廠區預計2025年竣工，達產後產能預計超30億元人民幣，是舊廠產能的3倍。

隨著兩岸融合發展示範區建設推進，惠台政策措施持續推出，在閩台企正掀起增資擴產熱。

自20世紀80年代開始，因距離近、親緣深，台商台企積極布局福建，投資食品飲料、紡織、塑膠、輕工、消費性電子產品、化工等傳統勞動密集型產業，並逐漸擴張到消費性電子產品、汽車、電子信息、精密機械等資本和技術密集型產業。截至2023年11月，福建累計落地台資項目2.5萬多個，實際利用台資330億美元。

向「新」而行，成為台企當下增資擴產的發力點。在台企福州六和金屬科技有限公司的嶄新生產廠房裡，鋁水熔煉、鋁水處理澆注、機器動作、模具冷卻……生產線一派繁忙。該公司協理鄭志星說，這家剛投產的公司已接到來自境內外的訂單。 福州六和金屬科技有限公司位於福州閩侯東南汽車城，是老台企福州六和機械有限公司為了新能源汽車零件輕量化要求而設立的新企業。鄭志星說，新公司引進了全自動低壓機等設備，融入了創新工藝，可一次性成型生產出鋁制副車架，規避了每個零件差異導致的生產組裝誤差，產品質量和生產效率都得到極大提升。

鄭志星說，目前新能源汽車產業保持強勁發展勢頭，公司下一步將繼續布局新賽道，投資建設新的生產線。

在福建省寧德市古田縣，台企福建鐵王精密鑄造有限公司也迎來了繁忙的生產季。該公司相關負責人鄒章輝說，前幾年引進的智慧化設備助力公司高質量發展，目前訂單已經排至5月；接下來，將在生產自動化與智慧創新方面繼續加大投入。

近日，台企廈門建霖健康家居股份有限公司取得一種模塊組合的台上集成感應龍頭專利，實現通過激光（雷射）或紅外技術發射及接收信號感應物體來傳輸信號，從而控制進出控制模組中的閥體來開關控制水路通斷。該公司相關負責人表示，今年計畫進一步加大研發投入，聚焦創新變革、數位轉型、永續發展三個要素，提升競爭力。

在福建省社會科學院副院長黃茂興看來，從事傳統產業的台商台企向「新」而行，推動自身產業升級轉型，實現與大陸生產體系及市場深度融合，成為新質生產力發展之路上的積極參與者、重要貢獻者和直接受益者。