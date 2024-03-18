盒馬鮮生高層異動 CEO侯毅退休、CFO兼任

阿里巴巴旗下盒馬鮮生出現高層人事異動，盒馬CEO侯毅突然辦理退休，未來將擔任盒馬首席榮譽顧問。並由現任盒馬財務長（CFO）嚴筱磊兼任CEO。

據瞭解，這項任命是以盒馬全員信的方式宣布，現任盒馬CFO的嚴筱磊將兼任CEO，嚴筱磊在盒馬也已有超六年的時間。在信中，阿里集團對侯毅為盒馬起步和發展作出的貢獻給予高度評價。

盒馬創立於2015年，作為創始人之一，現年60歲的侯毅以其創新力和鮮明的個人風格為外界熟知。盒馬將數位化管理帶到了零售行業，讓線上線下一體化經營成為主流。截至目前，盒馬在29個城市擁有超過360多家門店。

不過自去年底以來，定位新零售業態的盒馬頻頻傳出被阿里出售的傳聞。

3月16日有消息稱，阿里內部基本已經確定，把大潤發和盒馬出售給中糧，大潤發約人民幣100億元，盒馬約人民幣200億元，雙方框架協議已經擬定，是馬雲在阿里內部做了最後拍板。

對此，針對盒馬和大潤發將被出售給中糧的消息，盒馬和大潤發方面都予以否認，盒馬方面表示，出售和價格都是不實消息。