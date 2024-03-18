陸房市持續低迷 今年前兩個月商品房銷售額跌3成

大陸今年前兩個月房地產開發投資達人民幣1兆1,842億元，按年下跌9%，新建商品房銷售面積、金額更分別出現約兩成及三成的跌幅，顯示房市持續低迷。大陸國家統計局指出，綜合這些數據看，房地產市場目前還是處於調整轉型中。

據每日經濟新聞網報導，今年前兩個月，大陸房企房屋施工面積下跌11%。其中，住宅施工面積下跌11.4%。房屋新開工面積下跌29.7%。其中，住宅新開工面積下跌30.6%。房屋竣工面積下跌20.2%。其中，住宅竣工面積下降20.2%。

新建商品房銷售面積11,369萬平方米，下跌20.5%；新建商品房銷售額人民幣1兆566億元，下跌29.3%。

截至2月底，大陸商品房待售面積75,969萬平方米，增長15.9%。其中，住宅待售面積增長23.8%。

大陸國家統計局指出，中共中央經濟工作會議和全國兩會對優化房地產政策、促進房地產市場平穩健康發展提出了明確要求，要求適應新型城鎮化的發展趨勢和房地產市場供求關係的變化，加快構建房地產發展新模式，加大保障性住房的建設和供給，完善商品房相關基礎性制度，滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求，這些政策措施的落實，將會有助於房地產市場平穩健康和高質量發展。