37搶1職 陸560萬人爭鐵飯碗

在中國大陸經濟復甦疲弱、民間企業頻傳裁員下，近日大陸廿五省舉辦地方公務員筆試（省考），吸引超過五六○萬人報考，年增率高達百分之十七點八四，平均錄取率僅百分之二點七，部分熱門職缺甚至出現兩千人搶一職位的奇景，爭捧「鐵飯碗」熱潮持續升高。

綜合大陸經濟觀察報、美國之音中文網等報導，廣東、河南、安徽、湖北、江蘇等廿五個省分於十六、十七日分別舉行二○二四年度地方公務員筆試。對比去年底的國家公務員考試（國考），當時報考人數創下三百萬人的歷史新高，今年地方公務員的「省考」競爭也較以往更激烈。

據大陸公務員補教機構「華圖教育」統計，今年「省考」總報考人數約為五六○萬人，較去年增加百分之十七點八四。若以往年應考數據推測，今年將有逾四五○萬考生實際參加考試，而今年地方省分總共釋出十五萬五二三三個工作職缺，比去年增加了三二○六個職位，增幅為百分之二點一；報名錄取比從去年的卅二比一，激增至今年的卅七比一，錄取率僅約百分之二點七，競爭更激烈。

從今年大陸「省考」考題可看出當局對科技發展的重視，剛落幕的大陸兩會熱詞「新質生產力」也入題，例如廣東申論題要求考生回答「高質量發展大會提出發展新質生產力的舉措」及高水平科技自立自強，推進中國式現代化等等。還有考生分享，很多題目跟當下社會熱點結合，如國家機構改革、新成立的國家金融監督管理總局、三農問題等都出現在考題中。

針對大陸國考、省考競爭激烈，廣州城市理工學院人力資源管理系教授王長城認為，三年防疫後，大陸經濟形勢雖有回升，但也不是特別景氣，讓民企在用人、招人上普遍緊縮，尤其頻傳裁員，都讓求職者轉向公部門較安穩的職缺，即便是中小學、醫院和社區基層人員，都有研究生願意降低身價屈就。

他還提到，疫情前，大學畢業生若找不到相符的工作，都寧可考研究所，不急著投入勞動市場，但疫情後的經濟前景不確定性加劇，多數大學畢業生都想盡快找到工作，就算是不符合專業特長的工作也無所謂，而且還出現考生「應考盡考」的「巡考」現象。

一位旅美中國學生浩宇（化名）坦言，他認識的不少年輕人考公務員，目的就是追求三點，包括穩定、比平均值高的薪水及社會地位。