亞洲最大郵輪 在滬重啟母港首航

全球最大家族郵輪企業MSC地中海郵輪旗下的MSC榮耀號16日正式在上海開啟中國大陸母港首航。中新社報導，MSC地中海郵輪是大陸全面恢復國際郵輪運輸後，首個從大陸母港啟航的國際郵輪品牌。它將為大陸遊客帶來由上海及深圳兩大母港出發、覆蓋春夏旅遊旺季的25個熱門航次。

MSC地中海郵輪還於此間宣布2024-2025冬季中國母港航季，不僅將在2024年第四季度協同深圳和廈門母港運營其「明星郵輪」MSC輝煌號的冬季航次，還計畫於2025年初將MSC榮耀號部署回歸上海母港。早前，MSC榮耀號已開啟台灣航線。

MSC榮耀號於2019年下水，最大載客量為5686人，總登記噸位17.2萬噸，共配備2217間高品質艙房，是2024年亞洲噸位最大、技術最為先進的大型豪華郵輪。「中國一直是MSC地中海郵輪重要的戰略市場。過去幾年，我們一直在養精蓄銳、乘勢待發，以期盡快返回中國市場。」首航儀式上，MSC地中海郵輪首席執行官Gianni Onorato說，未來將在中國市場持續加碼、加大投入，進一步落實在華發展的戰略布局及規劃，促進中國郵輪行業的復甦和高質量發展。

MSC地中海郵輪在滬重啟母港首航的不久之後，另一大國際郵輪品牌皇家加勒比國際遊輪旗下的海洋光譜號也將於今年4月重返上海。據透露，今年五一期間，海洋光譜號將開啟從上海出發的4晚5天至7晚8天前往周邊國家的郵輪度假航線。皇家加勒比集團全球高級副總裁、亞洲區主席劉淄楠博士對此表示，他們一直在等待回歸中國、回歸上海的這一天。

郵輪產業被喻為漂浮在海上的黃金產業，因其產業鏈長、涉及面廣、經濟帶動性和吸附力強，已成為港口城市追逐的熱點，有力推動了沿海城市帶的海洋經濟加速發展。

由上海工程技術大學和上海國際郵輪經濟研究中心等發布郵輪經濟景氣指數顯示，中國及亞洲郵輪經濟景氣指數呈現快速抬升的態勢，原因是國際郵輪復航、外資郵輪回歸及郵輪製造交付三大強勢動力釋放。預測2024-2025年中國及亞洲的郵輪經濟景氣指數將呈現進一步上升。