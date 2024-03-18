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字節跳動營收進逼Meta

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

英國金融時報引述五位知情人士說法稱，大陸抖音母公司字節跳動2023年營收達1,200億美元（約新台幣3.7兆元），年增約40%。其中，去年美國營收達到約160億美元創新高，且全年約有1.7億美國人使用。

外界認為，TikTok擁有龐大美國用戶，或成為其事業頻遭挑戰之因，該公司近期在美再度因國安疑慮遭遇封禁與下架危機。

作為對照，臉書母公司Meta2023年收入增長16%，達1,349億美元，字節跳動在頻繁發布行動應用下，未來營收有望超越Meta。

市場情報機構Sensor Tower數據顯示，2023年美國下載量最大的社交媒體應用為TikTok，達4,700萬次。而Facebook和Instagram分別以3,500萬和3,400萬下載量位居第二和第三位。

上述數據顯示，字節跳動在美國實力驚人。連美國總統拜登2月也入駐TikTok，其競選團隊在上線第一天連發四條視頻。

The Information曾引述取得的私人文件報導，字節跳動第3季營收增長43%至309億美元，該增長速度幾乎是Meta平台增長率的兩倍，這意味字節跳動下半年廣告和電商銷售較上半年有進步。

彭博此前報導，字節跳動2023年銷售額有望增長30%至1,100億美元，超過騰訊。

美國眾議院13日以352比65的投票數通過一項法案，該法案要求字節跳動剝離TikTok，否則TikTok將被美國市場應用商店下架。

加上這次危機，TikTok在美國已遭遇了五次封禁或下架風險。前四次分別為：2020年時任總統川普要求字節跳動在90天內剝離TikTok在美國的業務；2023年3月拜登提出剝離要求；2023年5月，蒙大拿州州長簽署法案禁止TikTok在該州境內運營；2023年8月紐約市網絡司令部認定TikTok「對紐約市的技術網絡構成安全威脅」，禁止其在該市的設備上使用。

前四次封禁危機，最終都被美國法院或新任政府駁回。而這次TikTok能否度過危機，端看參議院的投票結果。

TikTok 字節跳動 美國

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