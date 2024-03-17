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100隻哈士奇集體「越獄」 在商場狂歡還打劫食物 

聯合報／ 大陸中心／即時報導
深圳一家「狗咖」日前上演100隻哈士奇集體「越獄」的歡樂戲碼。（圖／截圖自網路影片）
深圳一家「狗咖」日前上演100隻哈士奇集體「越獄」的歡樂戲碼。（圖／截圖自網路影片）

這個月12日，深圳一家「狗咖」因客人不小心將門打開，導致100隻哈士奇集體「越獄」，在商場裡上演一齣哈士奇大逃亡的歡樂劇，百隻哈士奇不只在商場奔跑、狂歡，還搶了客人的食物。有網友看了影片後稱：「一看就是被自由吸引住了！」

據香港星島日報網與大陸媒體報導，深圳歡樂海岸購物中心一家開在商場裡的「狗咖」。因老板娘幾個月沒來了，3月12日當天「二哈」們看到狗媽前來很興奮，剛好又有客人把門打開，狗狗就一下子全衝了出去。

「狗咖」工作人員表示，當下該店訓犬師一時之間也無用武之地，完全阻止不了；幸好1小時後大部分的狗狗都順利被召回，但有7隻是硬被捉回來，下場是晚餐沒有雞腿吃。另有2隻還在商場搶了客人的食物，「狗咖」已經道歉並賠償。

員工透露整體並沒有影響咖啡廳經營，感謝派出所民警、物業公司和好心路人的協助。

對於上百隻哈士奇集體越獄，網友看了影片後紛紛留言稱：「二哈：我自由了」、「還以為是商場辦的特殊活動」、「組團春遊」、「怕狗的顧客應該當場嚇到升天」、「這麼大場面是可以免費看的嗎」、「不用花前進狗咖就可以擼二哈了」。

據查，該咖啡廳名為「哈哈哈士奇萌寵」，店內養了100隻哈士奇，客人可以在店內喝茶，也可以購買狗糧直接坐在地上或階梯上與狗狗們互動。

有到過該店的顧客表示，雖然哈士奇體型巨大，但沒有攻擊性，反而很黏人，每當有客人到訪，它們就會主動蹭上去，甚至躺平任由客人撫摸。

咖啡廳 哈士奇 狗狗

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