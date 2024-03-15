快訊

哈瑪斯對停火讓步…以色列不埋單原因曝 英媒推測「這問題」喬不攏

愛孫遭轉介保母虐死...剴剴阿嬤自責大哭 王薇君緊抱承諾「肩膀讓妳靠」

院會開天窗主因非韓國瑜 媒體人揭現場1狀況轟立委丟臉：這種素質還好意思嗆聲

陸軍工系央企巨頭人事異動 重慶副市長陳鳴波接董事長

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
重慶市常務副市長陳鳴波近期甫以重慶市人大代表身分赴北京參加「兩會」，如今已執掌大陸航太央企。（圖／取自重慶市政府官網）
重慶市常務副市長陳鳴波近期甫以重慶市人大代表身分赴北京參加「兩會」，如今已執掌大陸航太央企。（圖／取自重慶市政府官網）

大陸軍工系統先前不斷有高官落馬，如今最大型的航太央企「中國航天科技集團」迎來了新董座，由不具備長期火箭專業經歷的重慶市常務副市長陳鳴波接任。

根據中國航天科技集團官網消息，3月15日該集團召開中層以上管理人員大會。中共中央組織部有關負責人宣布了「黨中央」的決定，由陳鳴波接任中國航天科技集團有限公司董事長、黨組書記。

陳鳴波生於1968年11月生，有工學博士學歷，曾任上海空間電源研究所所長，上海太陽能工程技術研究中心有限公司總經理，上海航天電源有限責任公司董事長，他自2010年起出任上海市科學技術委員會副主任，2018年任上海市府副秘書長，2022年轉任重慶市委常委、去年升任重慶市常務副市長，直至這次轉任。

目前重慶市政府官網「市政府領導」一欄仍顯示陳鳴波為該市常務副市長，他近期參加的重要活動包含大陸「兩會」重慶市代表團相關活動，以及3月12日的「全市領導幹部會議」。

中國航天科技集團有限公司是大陸「國有重要骨幹企業」，其董事長、黨組書記任命經中共中央決定，級別上屬於「副部級」。根據該集團近期發布的藍皮書，去年長征系列火箭發生成功率100%，2024年預計實施100次左右發射任務，有望創造新紀錄。不過在3月13日，由中國航天科技集團一院研製的「長征二號丙」火箭發射失敗，火箭上面級飛行異常，導致衛星未準確進入預定軌道，創下罕見的紀錄。

陳鳴波的前任是吳燕生，中國航天科技集團迄今沒有宣布吳燕生被免職的消息，他於2023年12月27日連同另外幾位軍工企高層與專家劉石泉、王長青一同被大陸全國政協主席會議撤銷政協委員資格。

其中，劉石泉為兵器工業集團董事長、黨組書記；王長青則是航天科工集團副總經理、黨組成員。今年1月底另一位火箭專家、中國運載火箭技術研究院院長王小軍也被撤銷政協委員資格。

上海 中共 火箭

延伸閱讀

史上最大火箭「SpaceX星艦」三度試射順利點火升空！重返大氣層功敗垂成

日本民企火箭 升空5秒爆炸殘骸四散 挑戰「兩個第一」失敗

美媒稱美啟動對台重大軍事合作 部署陸軍特種部隊常駐

中國預計2025試射可重複使用火箭 稱突破關鍵技術

相關新聞

李嘉誠8.5折賣上海樓盤？ 仲介：房價不存在打折銷售

近日上海房市傳出李嘉誠旗下長江實業在上海普陀區所開發的「高尚領域」房源打8.5折出售，引起各方關注。不過，該樓盤仲介商之...

繼X和TikTok後 歐盟再依數位法查阿里「全球速賣通」

歐盟委員會14日發佈公告稱，已啟動正式調查程序，評估阿里巴巴旗下跨境電商全球速賣通（AliExpress）在管理和降低風...

紐時：中出口迅猛增 美歐無力擋 彭博：不可能剝離中國鋰供應鏈

儘管西方國家近年對中國祭出各式各樣的貿易禁令，不過據美媒報導，從鋼鐵和汽車，到消費電子產品和太陽能電池板，中國的工廠出口...

中國新能源車價格戰廝殺激烈 消費者卻不買帳

中國新能源車銷售掀價格戰內捲加劇，不過調查顯示，價格戰打得激烈並未激起中國消費者購買新能源車的意願，甚至因充電不便，車主...

中共網信辦整治網路環境 AI生成內容未標識恐下架

中共中央網信辦15日宣布展開2024年「清朗」系列專案行動，內含10項整治任務，包含網路直播虛假與低俗、自媒體無底線博流...

隱瞞大陸監管要求趕赴美上市？ 滴滴面臨投資者訴訟

大陸網約車巨頭滴滴出行2021年6月30日成功在美上市，但不到48小時就遭到大陸當局審查，股價旋即暴跌，同年底宣布退市，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。