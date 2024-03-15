陸軍工系央企巨頭人事異動 重慶副市長陳鳴波接董事長

大陸軍工系統先前不斷有高官落馬，如今最大型的航太央企「中國航天科技集團」迎來了新董座，由不具備長期火箭專業經歷的重慶市常務副市長陳鳴波接任。

根據中國航天科技集團官網消息，3月15日該集團召開中層以上管理人員大會。中共中央組織部有關負責人宣布了「黨中央」的決定，由陳鳴波接任中國航天科技集團有限公司董事長、黨組書記。

陳鳴波生於1968年11月生，有工學博士學歷，曾任上海空間電源研究所所長，上海太陽能工程技術研究中心有限公司總經理，上海航天電源有限責任公司董事長，他自2010年起出任上海市科學技術委員會副主任，2018年任上海市府副秘書長，2022年轉任重慶市委常委、去年升任重慶市常務副市長，直至這次轉任。

目前重慶市政府官網「市政府領導」一欄仍顯示陳鳴波為該市常務副市長，他近期參加的重要活動包含大陸「兩會」重慶市代表團相關活動，以及3月12日的「全市領導幹部會議」。

中國航天科技集團有限公司是大陸「國有重要骨幹企業」，其董事長、黨組書記任命經中共中央決定，級別上屬於「副部級」。根據該集團近期發布的藍皮書，去年長征系列火箭發生成功率100%，2024年預計實施100次左右發射任務，有望創造新紀錄。不過在3月13日，由中國航天科技集團一院研製的「長征二號丙」火箭發射失敗，火箭上面級飛行異常，導致衛星未準確進入預定軌道，創下罕見的紀錄。

陳鳴波的前任是吳燕生，中國航天科技集團迄今沒有宣布吳燕生被免職的消息，他於2023年12月27日連同另外幾位軍工企高層與專家劉石泉、王長青一同被大陸全國政協主席會議撤銷政協委員資格。

其中，劉石泉為兵器工業集團董事長、黨組書記；王長青則是航天科工集團副總經理、黨組成員。今年1月底另一位火箭專家、中國運載火箭技術研究院院長王小軍也被撤銷政協委員資格。