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李嘉誠8.5折賣上海樓盤？ 仲介：房價不存在打折銷售
近日上海房市傳出李嘉誠旗下長江實業在上海普陀區所開發的「高尚領域」房源打8.5折出售，引起各方關注。不過，該樓盤仲介商之一上海鏈家仲介對本報記者表示，實際情況並不如坊間傳聞打折出售。
上述仲介表示，該樓盤銷售均價約每平方公尺人民幣9.8萬元（每坪約新台幣142萬元），約70套房源是開發商開盤時「清退」房源。目前該區周邊二手房售價在每平方公尺人民幣10萬元以上（每坪約新台幣145萬元），有明顯的「倒掛」現象（指新房均價比二手房均價便宜）。
此前，李嘉誠去年8月在香港以打七折銷售策略推售「親海駅II」項目。市場傳言該降價策略或在上海樓市複製，大陸網路也熱議李嘉誠是否對大陸樓市有預判。
公開資料顯示，高尚領域樓盤為長江實業負責開發，樓盤地段位於普陀區曹楊路與銅川路交界，鄰近上海地鐵真如站。為近120萬平方公尺（約36.3萬坪）大型城市綜合體項目，涵蓋高級住宅、商業辦公大樓、旗艦商場、星級酒店等。
該樓盤於2019年首次開盤，開盤銷售均價為每平方公尺人民幣9.07萬元（每坪約新台幣132萬元），而這次售價相比開盤價仍有上漲，因此傳聞「打折」情況並不存在。而傳聞很大機率為認購前的宣傳。
據記者實地探訪，15日為該樓盤認購首日，房屋銷售中心在午間時段仍聚集滿滿人潮，要能進入銷售中心參觀沙盤也得需要驗證資格並有房仲帶路。現場有許多民眾帶了結婚證、財產證明、稅單等材料進行現場認購登記。仲介對記者表示，「估計這兩天該樓盤房源就要認購完畢了」。
新京報引述該樓盤置業顧問稱，「該樓盤將於明日開始認籌，推出73套房源，需要提供人民幣300萬元的資產證明，定於3月24日選房。在優惠方面，目前兩房有2萬元優惠，三房有4萬元優惠券。」
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