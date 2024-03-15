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隱瞞大陸監管要求趕赴美上市？ 滴滴面臨投資者訴訟

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
滴滴出行被指控隱瞞且不服從大陸政府監管要求，欺騙了投資者，將在美國面臨訴訟。（中新社）
滴滴出行被指控隱瞞且不服從大陸政府監管要求，欺騙了投資者，將在美國面臨訴訟。（中新社）

大陸網約車巨頭滴滴出行2021年6月30日成功在美上市，但不到48小時就遭到大陸當局審查，股價旋即暴跌，同年底宣布退市，引發輿論譁然。最新消息指出，滴滴出行將在美國面臨訴訟，該公司被指控隱瞞且不服從中國大陸政府要求其推遲2021年首次公開發行（IPO）直至解決網絡安全和隱私問題的命令，未充分披露風險，欺騙了投資者。

路透報導，美國曼哈頓聯邦法院地區法官在長達54頁的裁定中指出，提起集體訴訟的投資者稱，在2021年6月30日籌集44億美元資金的IPO中，滴滴出行和高階主管意圖欺詐他們，以趕在大陸政府對大陸科技企業進行整治前發行美國存託股份（ADS），為滴滴出行和高階主管的上市計畫提供經濟動機。

滴滴出行、投資者的律師皆未立即回應置評請求；美國曼哈頓聯邦法院地區法官卡普蘭則拒絕駁回上述指控。

滴滴出行2021年6月30日通過在美國IPO籌集了約44億美元。2021年7月2日與4日，大陸網信辦宣布對滴滴出行啟動網絡安全審查，審查期間停止新用戶註冊，並通知應用商店下架滴滴出行App，滴滴出行股價暴跌。

當時滴滴透過聲明宣稱，在IPO之前，公司對於網信辦相關決定「一無所知」。

同年12月，滴滴宣布啟動在紐交所退市的工作。隔年7月，監管機構對滴滴處以12億美元的罰款。

IPO 滴滴出行 美國

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