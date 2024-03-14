馬祖南引島被插上五星旗引關注 當地人說是無人島礁

陸船在金門海域翻覆釀2死案，造成兩岸關係緊張，今天就有釣客發現在東引島正南方的南引島被插上五星旗，釣客一發現，相當氣憤，立即跟國防部與海巡反映，但卻發現他們都互踢皮球不願管，讓他為之氣結；對此，東引鄉長林德建表示，其實該處是無人島礁，屬於三不管地帶，可能是大陸漁民意識型態作祟，才去插旗。

據了解，南引島約4.58公頃，在東引島正南方，南竿島正東方，舊稱「東沙島」，因與我國南海中之「東沙島」同名，易於混淆，64年3月1日起，國防部將之更名為「南引島」。但詢問年輕一輩的馬祖人，很多都不知道這座無人島礁。

林德建表示，南引島從以前到現在都沒管，沒有屬於誰的，但就他所知，該處算是經濟海域，海洋資源豐富，早期漁民都會在那一帶移動，採集紫菜等，由於附近的漁獲多，也有不少台灣釣客，或是大陸漁民會過去捕魚，反而當地漁民很少會過去；他認為，被插上五星旗，可能是大陸漁民意識形態作祟，沒有任何意義，其實我們也可以找個釣客，上去插國旗。

地方人士也透露，南引島雖然說離東引比較近，但從地圖上找，距離東引還是有一段距離，且該處已超出禁限制水域，可以說三不管地帶，上面也沒駐軍，就是無人島礁，大部分人都沒去過，甚至年輕人都不知道馬祖還有南引島。