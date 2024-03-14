快訊

史上最大火箭「SpaceX星艦」三度試射順利點火升空！重返大氣層功敗垂成

馬祖南引島被插上五星旗引關注 當地人說是無人島礁

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
兩岸關係緊張，今天就有釣客發現在馬祖的南引島被人插上五星旗，釣客表示，他跟國防部與海巡反映，兩方都互踢皮球不願管，讓他為之氣結。圖／讀者提供
兩岸關係緊張，今天就有釣客發現在馬祖的南引島被人插上五星旗，釣客表示，他跟國防部與海巡反映，兩方都互踢皮球不願管，讓他為之氣結。圖／讀者提供

陸船在金門海域翻覆釀2死案，造成兩岸關係緊張，今天就有釣客發現在東引島正南方的南引島被插上五星旗，釣客一發現，相當氣憤，立即跟國防部與海巡反映，但卻發現他們都互踢皮球不願管，讓他為之氣結；對此，東引鄉長林德建表示，其實該處是無人島礁，屬於三不管地帶，可能是大陸漁民意識型態作祟，才去插旗。

據了解，南引島約4.58公頃，在東引島正南方，南竿島正東方，舊稱「東沙島」，因與我國南海中之「東沙島」同名，易於混淆，64年3月1日起，國防部將之更名為「南引島」。但詢問年輕一輩的馬祖人，很多都不知道這座無人島礁。

林德建表示，南引島從以前到現在都沒管，沒有屬於誰的，但就他所知，該處算是經濟海域，海洋資源豐富，早期漁民都會在那一帶移動，採集紫菜等，由於附近的漁獲多，也有不少台灣釣客，或是大陸漁民會過去捕魚，反而當地漁民很少會過去；他認為，被插上五星旗，可能是大陸漁民意識形態作祟，沒有任何意義，其實我們也可以找個釣客，上去插國旗。

地方人士也透露，南引島雖然說離東引比較近，但從地圖上找，距離東引還是有一段距離，且該處已超出禁限制水域，可以說三不管地帶，上面也沒駐軍，就是無人島礁，大部分人都沒去過，甚至年輕人都不知道馬祖還有南引島。

東沙島 漁民 馬祖

延伸閱讀

好天氣剩周末！高溫飆30度 下周「斷崖式降溫」最冷時間點曝光

國軍抗擊共軍撐多久 邱國正：五星旗未插國防部仗白打

距馬祖僅18公里！福建將蓋大陸單機容量最大海上風電

「福馬同城通」交通卡引統戰疑慮 馬祖人申請踴躍

相關新聞

為省錢北上深圳！香港居民有感消費物價便宜 恐影響經濟「難復甦」

近期有不少香港居民為省錢，在周末轉移陣地，到物價相對較低的深圳消費。不過港人北上深圳的趨勢，可能嚴重打擊港府為刺激在港消...

馬祖南引島被插上五星旗引關注 當地人說是無人島礁

陸船在金門海域翻覆釀2死案，造成兩岸關係緊張，今天就有釣客發現在東引島正南方的南引島被插上五星旗，釣客一發現，相當氣憤，...

陸發改委：引導企業借用外債 落實國家重大戰略

大陸國家發改委14日表示，要支持優質企業借用中長期外債，並引導企業將外債募集資金用於配合落實國家重大戰略、助力構建現代化...

美國提評估是否擴大半導體出口管制 大陸官方：經濟霸凌

美國商務部長雷蒙多日前表示，持續評估是否有必要擴大先進晶片出口管制；中國官方今天回應，此舉違背市場規律，擾亂正常的貿易秩...

官方經濟統計數據頻受質疑 陸政協委員籲推動民間數據：緩解投資人擔憂

中國經濟統計數據可靠性備受外界質疑；中國政協委員楊成長近日受訪，籲邀民間機構公布經濟數據，以緩解投資人過度擔憂

中國大陸消費降級 高價品牌苦哈哈、平價品牌笑呵呵

中國大陸經濟低迷，正在拖累一些原本號稱能取代可口可樂與哈根達斯（Häagen-Dazs）等西方品牌的當地消費品新創新星。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。