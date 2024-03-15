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東莞進出口 前2月同比增逾1成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

黃埔海關14日表示，今年前2個月，東莞市外貿進出口1853.3億元（人民幣，下同），繼續穩居廣東省第二位。外貿整體規模延續去年第四季度增長勢頭，同比（下同）增長10.6%。其中，出口1205.8億元，增長10.5%；進口647.5億元，增長10.8%。 　　

東莞被譽為「世界工廠」，數據顯示，前2個月，東莞市對香港、美國、台灣、歐盟進出口均呈兩位數增長，合計拉高同期東莞市進出口整體增速8.2個百分點。同期，對其他金磚國家進出口增長9.9%。其中，對印度、巴西進出口分別增長24.9%和51.5%。 　　

民營企業在東莞外貿中持續挑大樑。數據顯示，前2個月，東莞市民營企業數佔進出口企業總數的六成左右，實現進出口1070億元，增長14.5%，拉高同期東莞市進出口整體增速8.1個百分點。其中，出口增長11.6%，進口增長21.7%。 　　

此外，前2個月，東莞市一般貿易增長8.7%，佔同期東莞市外貿進出口總值的43.6%。其中，跨境直購出口、跨境電商出口海外倉分別增長71.3%和396.4%。同期，加工貿易增長6.7%；保稅物流增長25.8%。

廣東 物流 電商

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