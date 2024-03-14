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華為去年銷售收入超人民幣7,000億元 年增逾9%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤。圖／截自華為官網直播
圖為華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤。圖／截自華為官網直播

大陸智慧手機大廠華為在去（2023）年憑新手機及汽車等業務重返全球視野。華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤14日表示，華為去年全球銷售收入超過人民幣7,000億元（約合新台幣3.06兆元），年增超過9%。

據華為中國官方微信消息，華為於本月14至15日在深圳舉行2024年合作夥伴大會，汪濤在主題演講中稱，華為去年經營基本回歸常態，整體經營穩健。不只在全球銷售收入交出超過7,000億元的成績單，其中，在大陸區企業業務收入增速超過25%。

汪濤再指，華為始終保持對研發的強力投入，透過技術創新來構築產品和解決方案的競爭力。2021至2023年的研發投入均占營收超過20%。而在2023年時，華為的研發投入總額排名居於全球前五。

另，每日經濟新聞引述聯合國微信公眾號消息，世界智慧財產權組織發布的最新統計數據顯示，在2023年，大陸和美國仍是國際專利體系的兩個最大使用者。

數據顯示，2023年，PCT申請總量為27.26萬件，與前一年相比下降1.8%。大陸仍是PCT申請量最大的來源國，有6萬9,610件申請。美國的申請量位居第二，有55,678件，較2022年下降5.3%。

值得注意的是，華為的PCT申請量仍位居榜首，在2023年公佈了6,494件PCT申請，其次則是南韓三星電子（3,924件申請），再來依序是美國高通（3,410件）、日本的三菱電機（2,152件）和大陸的京東方科技（1,988件）。

此外，在前十位申請人中，大陸的寧德時代增長最快，2023年公佈的申請量增加了1,533件，在排行榜上走升84名至第八位。相比之下，排名第一的華為技術有限公司在2023年公佈的申請量同前一年相比減少了1,195件。

華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤14日在華為2024年合作夥伴大會表示，華為去年全球銷售收入超過人民幣7,000億元（約合新台幣3.06兆元），年增超過9%。圖／取自每日經濟新聞
華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤14日在華為2024年合作夥伴大會表示，華為去年全球銷售收入超過人民幣7,000億元（約合新台幣3.06兆元），年增超過9%。圖／取自每日經濟新聞

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