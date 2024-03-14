拆解英偉達風投棋局：主攻AI、沖擊製藥

集微網報導 （文/陳興華）全球AI熱潮居高不下，英偉達作為GPU領域引領者也持續高歌猛進，無論是業績經營、淨利潤還是股市市值均不斷沖上新高。但鮮為人知的是，英偉達近年來也迅速崛起為科技界最重要的風險投資者之一，而這一舉措除了財務回報更重要的目的或在於其長遠規劃佈局。

顯然，拆解英偉達的風險投資戰略是了解其未來發展戰略的重要窗口。按板塊劃分，目前英偉達主要投資的領域包括AI基礎設施、生成式AI和機器人流程自動化、生命科學和製藥等。在這背後，英偉達越發認識到風投的重要性，並強化了三個戰略部門聯動的組織架搆。

隨著AI熱潮走向科技變革前沿，英偉達的投資組合疊加AI技術生態上的深厚積累，使其具有較為顯著的行業優勢，從而在激烈競爭中領先於其他對手，並掌握快速發展變化的技術趨勢，而生物製藥領域有望成為英偉達的「新藍海」。同時，對初創企業而言，獲得英偉達的投資認可一定程度上將比這一真金白銀更有價值，但這不免也需要先納「投名狀」。

主攻AI 沖擊製藥

近年來，英偉達投資活動的迅速增加，既有客觀背景原因也有其主觀戰略行動而為。

在監管機搆阻止了英偉達於2022年收購Arm的提議後，其大型並購的通路變得狹窄。英偉達首席財務官Collette Kress曾在2023年11月下旬的電話會議上坦言，自公司於2019年以69億美元收購Mellanox（服務器和存儲端到端連接解決方案供應商）以來，並購環境已發生了變化，英偉達正在尋找「能夠為公司帶來獨特附加值的較小公司和團隊」。

在這一背景下，缺乏大型並購機意味著可以將更多資金用於風險投資，同時英偉達的業績經營和股價迅速增長，則進一步為其風險投資提供了豐富的現金儲備和金融資本。例如2月底，英偉達市值突破2萬億美元，躋身全球市值前三甲，僅次於微軟和蘋果公司。

綜合多家知名金融機搆統計，英偉達去年投資了大約30多家初創公司，數量比前一年翻了兩翻，共計參與了38輪融資，融資總價值超過50億美元。另據英偉達的財務報表顯示，截至2024年1月，其對初創公司的投資估值達約15.5億美元，遠高於前一年的3億美元。

英偉達在投資領域的不斷快速進擊與其他科技巨頭的保守或「撤退」形成鮮明對比。

據S&P Global Market Intelligence的報告指出，2023年Alphabet的風投活動較2021年的峰值減少了一半，軟銀和騰訊的投資只佔2021年投資的一小部分，而Meta等公司幾乎完全停止了風投活動。相比之下，英偉達正在利用不斷增長的現金儲備和股票資本投資各種初創公司，使其去年成為第四大企業風險投資者，僅次於微軟、軟銀和Alphabet。

分類來看，當前英偉達的投資活動主要集中在新興技術領域，尤其是人工智能及其應用。

據統計，2023年英偉達投資約11家AI基礎設施提供商，包括數據分析公司Databricks、GPU雲提供商CoreWeave和大語言模型提供商Mistral AI SAS，以及影音生成器Twelve Labs、聊天機器人開發者Cohere和機器人流程自動化公司Adept AI Labs等。另外，去年6月29日，英偉達一天出手兩次，「拿下」AIGC市值前三項目Inflection AI和Runway。

業內分析認為，在各競爭對手虎視眈眈的背景下，英偉達這些投資不僅僅是為了獲得良好的財務回報。隨著AI進入新行業並解決新問題，這些風險投資為英偉達提供了一個了解科技發展趨勢的窗口，同時還有助於其打造未來依托於其技術的商業生態系統。

2023年英偉達投資版圖 圖源：S&P Global Market Intelligence

值得注意的是，S&P Global Market Intelligence的統計還顯示，英偉達的投資布局不僅限於IT領域，還有將人工智能應用於醫療保健的8家初創公司，包括Genesis Biomedicines和Genesis Therapeutics，這兩家公司都在使用人工智能來發現新藥。

近年來，英偉達頻繁釋放出加強布局生命科學及生物製藥領域的信號。

在近期擧辦的一場「世界政府峰會」的會議中，黃仁勳表示：人人都必須學會計算機的時代過去了，人類生物學才是未來。他認為，生物學不僅涵蓋的內容廣泛，且十分復雜、理解難度大，關鍵是會帶來巨大的影響。雖然每年軟件、芯片、基礎設施都會比前一年變得更好，在生命科學上的進展卻是零星的，但未來生命科學會像傳統行業那樣高度工程化。因為當數據科學、人工智能和自動化的結合時，生物學會呈指數級改進，從而成為下一個黃金賽道。

目前，除了打造包含十多個AI模型的生物醫葯生成式AI平台BioNeMo，英偉達已經在醫療和藥物發現領域進行了大量投資。同時，海內外多家藥物研發公司已經和英偉達進行了大量數字化和模型的合作。如果這一戰略取得成功，對英偉達將是一個龐大的「新藍海」。

據悉，英偉達的醫療保健業務在2024財年創造了10億美元以上的收入，比目標提前了2-3年。英特爾風投部門英特爾資本（Intel Capital）的聯合創始人Avram Miller表示，英偉達遵循的是一種久經考騐的模式，即押注於最終可能為其產品進一步擴大市場的公司。

三「管」齊下 加速變革

作為風投領域後起之秀，英偉達越發認識到風險投資的重要性，並有力強化了組織架搆。

據英偉達官方介紹，該公司通過三種方式投資生態系統，以推動加速計算帶來的變革。首先是通過企業發展部門投資，由Bhagwati監管（曾擔任惠普人工智能和高性能計算業務CFO）；其次是通過風險投資部門NVentures，由Siddeek（曾是軟銀投資專家）領導。最後是通過英偉達Inception，支持初創企業以及將其與風險投資聯系起來的工具。

具體而言，英偉達的企業投資部門專注於戰略合作。這些合作關系旨在促進聯合創新、增強英偉達平台並擴展生態系統。自2023年初以來，該部門已發佈約14項投資公告，包括專門從事芯片到芯片光學連接的Ayar Labs和先進人工智能模型中心Hugging Face。

在賽道路徑上，英偉達企業投資部門聚焦於多個與人工智能相關的新技術領域。在下一代企業解決方案領域，英偉達投資的Databricks提供業界領先的機器學習數據平台，而Cohere通過人工智能提供企業自動化；在消費服務領域，Inflection正在打造用於創意表達的個人人工智能，而Runway則通過生成人工智能作為藝術和創造力的平台；在AI機器人領域，Ready Robotics正在開發工業機器人操作系統，Skydio則在打造自主無人機等。

值得注意，英偉達近期針對CoreWeave等雲服務廠商進行了投資，這也是其更受外界關注的投資項目之一。據悉，CoreWeave是一家運營大型數據中心的公司，採用了大量英偉達AI芯片，並將計算能力出租給其他方，從而與亞馬遜和微軟等大型雲計算公司展開競爭。

由此可見，在亞馬遜和微軟等科技巨頭大力推進自研芯片同時，英偉達也在積極布局試圖侵入他們的核心「領地」。Bhagwati表示，CoreWeave正在幫助推動一個新行業的發展，即專用AI芯片的雲計算供應商，英偉達的芯片在這個新行業裡佔據了前沿和中心的位置。

其次，通過成立於2022年的風投部門NVentures，英偉達旨在支持「與英偉達密切相關的創新者」，即通過為各行業使用英偉達平台的公司提供資金，從而產生豐厚的財務回報並擴大生態系統。迄今為止，NVentures已對醫療保健、製造和其他關鍵垂直行業的公司進行了19筆投資，但同樣均屬於可以利用AI技術進行切入、改造及升級的相關領域。

「NVentures不僅在英偉達內部，而且在整個行業擁有一個網絡，以確保我們能夠獲得最好的技術和最優秀的人員來搆建所有不同的模塊，這些模塊必須結合在一起來定義產品的分銷和供應鏈。」自動化物流樞紐運營商首席執行官Andrew Smith表示。

一些行業分析曾指出，幾乎所有行業都值得用AI技術「重做」一遍。在AI熱潮的不斷蓆卷和滲透下，全球各大小企業開始對AI技術的應用蜂擁而至，正爭相擠入英偉達的技術業態。

另外，英偉達Inception致力於支持初創企業並將其與投資者進行聯系，包括通過風險投資聯盟與風險投資家合作等。據介紹，該計劃於2016年推出，為多個行業和超過125個國家/地區的17,000多家初創公司提供技術和營銷支持。

不難發現，通過三個部門組織的多維投資活動聯動，英偉達正在不斷擴展其全球AI技術和生態網絡，鞏固與合作夥伴的關系，而且獲得了不斐的財務回報，並在推動相關企業發展。Synthesia聯合創始人兼首席執行官Victor Riparbelli表示，「我們使用英偉達的硬件，受益於他們的人工智能專業知識並獲得寶貴的見解，這使我們能夠更快地搆建更好的產品。」

根據投資軌跡，英偉達投資活動的增加並非偶然或預先設定，而是英偉達一躍走在AI熱潮前沿的自然結果。Bhagwati表示，「我們的平台在發展，同時我們的生態系統也在發展。這一平台上的公司越來越多，並成為英偉達生態系統的一部分，我們希望為它們提供支持。」

未雨綢繆 鞏固優勢

在英偉達方面看來，如果未來該公司GPU主導地位受到沖擊，投資初創企業是一種前瞻性的投資策略，以實現業務多元化並保持競爭力。而現有投資策略正是基於這樣的考量。

相比傳統風投機搆，英偉達在AI技術上的深厚積累，無疑使其具有較為顯著的優勢，包括可以為投資公司提供GPU、AI等領域的技術支持、資源共享、市場導向、戰略規劃以及廣泛的業務生態系統連接等。Siddeek日前在接受媒體採訪時也強調，英偉達的投資策略是多元化的，旨在通過提供資金、技術、專業知識等多方面支持來促進初創企業的成長。

但英偉達不會因為投資關系而提供GPUs的優先訪問權。初創公司MindsDB的CEO Jorge Torres提到，雖然作為英偉達投資組合中的一員，並不意味著公司會獲得任何特殊的的優待，但這種合作關系確實為MindsDB帶來了正面影響，如提高品牌知名度、獲得技術指導或拓寬業務網絡等。同時，還有多家全球各地的初創公司宣稱與英偉達合作獲益良多。

例如法國初創公司Moon Surgical的首席執行官Anne Osdoit表示，她的公司大約在三年前開始與英偉達合作，當時該公司正在為生命科學領域開發芯片。她還稱，這種合作關系最終促成了投資，英偉達還幫助公司解決了有關手術機器人的技術監管擔憂。

不過，風險投資勢必也伴隨著風險。據估計，每四家風險投資支持的初創企業中就有高達三家失敗，而且倒閉的公司比例還在不斷上升。管理股權所有權和轉讓的公司Carta稱，去年第三季度，在其跟蹤的初創企業中，有212家企業倒閉，是至少幾年來數量最多的一次。

另外，行業分析師也指出，盡管英偉達目前在科技行業處於領先地位，但在美國矽谷，行業變革是常態。因此，雖然正如處於如日中天的發展態勢，但英偉達也在未雨綢繆。

英偉達CEO黃仁勳曾表示，「科技行業發展迅速，英偉達如果不盡早對遙遠的未來進行投資，可能面臨滅頂之災」。鋻於此，他會對英偉達的每一筆投資交易進行審核簽署。這顯然對初創企業傳達了一個比較強烈的積極信號，即可以直接、間接鏈接或受益於英偉達的最高決策層。Siddeek提到，黃仁勳非常忙碌，但他仍領導著批準每筆交易的投資委員會。

英偉達去年向藥物發現公司Recursion Pharmaceuticals投資了5000萬美元。

對初創企業而言，獲得英偉達的投資認可一定程度上將比這一真金白銀更有價值。畢竟其作為AI領域最熱門的公司，對客戶和其他投資者等都是一個重要「賣點」和技術「後盾」。

例如2月中旬，英偉達披露了對專注於語音AI領域的SoundHound AI的投資，後者的股價在一天之內上漲了67%。這是英偉達一系列公司股權投資之一，與其風險投資交易相輔相成。一些分析師認為，這是英偉達對SoundHound技術和品牌的肯定。

然而，英偉達的投資策略也存在一定「封閉」性。正如Bhagwati所言，「我們不會對那些不使用英偉達基礎設施的公司進行投資。」這勢必增加了初創企業獲得其投資的籌碼。

無論如何，英偉達的投資圖譜正在迅速拉開，而疊加其領先的GPU技術和CUDA平台等，使英偉達在激烈的行業競爭中持續壯大技術產業生態和拱衛「護城河」。業內高管表示，英偉達的風投項目可以助其在競爭中領先於其他對手，並掌握快速發展變化的技術趨勢。相較於芯片供應商，以投資者的身份通常更容易獲得更多有關公司戰略和業務關系的信息。

（校對/張軼群）