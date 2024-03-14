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國台辦：一直認真執行ECFA條款

經濟日報／ 特派記者廖士鋒／北京13日電

大陸國台辦昨（13）日重申，大陸方面一直認真執行《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）相關條款，並強調台灣做法「不符合ECFA『逐步減少或消除彼此間的貿易和投資障礙，創造公平的貿易與投資環境』的目標」。

國台辦13日記者會上，本報記者詢問最近將迎來太陽花運動十年， ECFA文本很多內容都沒有執行下去，尤其是服貿、貨貿、爭端解決機制，大陸方面是否認為需要兩岸一步一步完善？

就此，大陸國台辦發言人陳斌華指出，ECFA在序言中表述的非常明確，「雙方同意，本著世界貿易組織（WTO）基本原則，考慮雙方的經濟條件，逐步減少或消除彼此間的貿易和投資障礙，創造公平的貿易與投資環境」。

陳斌華指出，ECFA第二章「貿易與投資」中明確提出，雙方同意，在貨物貿易、服務貿易早期收穫基礎上，不遲於協定生效後六個月內就貨物貿易、服務貿易協定展開磋商，並盡速完成。

他表示，大陸方面一直認真執行協議相關條款，但由於眾所周知的原因，服貿協議簽署未生效，貨貿協議商談被迫中止。

ECFA 國台辦 服貿

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