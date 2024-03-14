陸股票型ETF 規模衝8.8兆元

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸股票型ETF總規模已突破人民幣2兆元大關。（新華網）
大陸股票型ETF總規模已突破人民幣2兆元大關。（新華網）

大陸權益類ETF（股票型ETF）迎來新的里程碑。專業金融數據平台Choice統計顯示，大陸權益類ETF總規模已突破人民幣2兆元（約新台幣8.8兆元）大關，其中，規模最大的華泰柏瑞滬深300ETF更達到人民幣2,002億元（約新台幣8,808億元），創下歷史新高。

大陸國家隊進場護盤就是以A股ETF為主，造就A股ETF規模頻創新高。業內人士認為，在官方大力支持長線資金入市的背景下，A股ETF正迎來更好的發展契機。

Choice統計數據顯示，截至3月8日，權益類ETF規模人民幣2兆196億元，較去年底的1兆6,813億元，大增3,383億元。

從單檔產品情況來看，2月以來，易方達滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF的規模相繼突破人民幣千億元，規模最大的華泰柏瑞滬深300ETF，最新規模在本月12日達到人民幣2,002億元，成為首檔超過人民幣2,000億元的ETF。

從今年以來的發展情況來看，權益類ETF爆發式成長主要緣於滬深300ETF、中證ETF等ETF吸引大量資金湧入，尤其易方達、華泰柏瑞、嘉實和華夏等四家公司旗下滬深300ETF火熱，今年以來淨申購額合計就高達人民幣2,502億元，其中有不少資金就來自國家隊。

2024年以來，資金持續借道ETF入市，尤其指數型ETF產品表徵市場整體行情，已成為各類投資者配置A股的有力工具，目前全市場共有五檔ETF躋身人民幣千億元俱樂部，其中四檔ETF均追蹤滬深300指數。

目前大陸公募基金行業總規模約人民幣28兆元，但從基金類型來看，絕大部分是債券基金和貨幣基金，權益類基金規模僅有人民幣7兆元，占比不到三成。在權益類ETF突破人民幣2兆元的情況下，ETF占所有權益類基金的比例已經超過了四分之一。

對於ETF市場來說，不管是權益類ETF總規模突破人民幣2兆元，還是單檔產品規模超過人民幣2,000億元，均具有指標意義，表明ETF已走到大陸公募基金舞臺的中央，未來發展空間巨大。

華安基金指數與量化投資部高級總監許之彥表示，目前ETF存量規模突破人民幣2兆元，進入高速增長階段，投資者對ETF產品逐漸熟悉，以及主動管理類基金獲取超額收益的能力逐步下降，是推動ETF快速發展的主要原因，未來將有更多機構和個人投資者透過ETF進行投資，ETF的總規模有望進一步增長。

ETF 人民幣 指數

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