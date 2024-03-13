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大陸手機帶動NAND回溫 傳三星西安廠稼動率回升至70%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
三星位於陝西西安工廠是全球最大的記憶體晶片生產工廠之一。（三星官網）
三星位於陝西西安工廠是全球最大的記憶體晶片生產工廠之一。（三星官網）

受到大陸手機帶動儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格逐漸回溫，三星電子也開始增加產品生產，位在陝西西安工廠稼動率（產能利用率）已恢復至70%左右，有助減輕上游原料、零組件業者的負擔。

韓媒The Elec引述業界消息指出，該廠是三星的唯一一個海外記憶體生產基地，月產能約20萬片12吋晶圓，這在三星NAND總產量中占比高達40%。但由於西安廠正在向第8代236層工藝轉換，預計月產能會有所下降。

受到價格、需求自2022年底開始一路滑落的影響，西安廠的產能利用率一度於去年下半滑落至20到30%谷底。

科創板日報報導，如今產能利用率逐步增加，知情人士指出，或許受到兩方面因素影響，首先，大陸智慧手機品牌銷量上漲，推動需求增長。其次，去年10月起，NAND價格開啟反彈，已連續五個月上漲。

值得一提的是，近日日本儲存大廠鎧俠（KIOXIA ）宣布，將調整減產措施、並增加產量；預計到今年3月， NAND工廠的產能利用率將恢復到90%左右，具體取決於需求。

行業價格回升，也為NAND多環節廠商帶去了暖意。有半導體零部件行業人士表示，「已收到了主要客戶增加（自有）庫存水準的請求，（NAND）零部件出貨量與去年相比略有增加。」

半導體材料行業相關人士則表示，「雖然沒有收到客戶的直接要求，但與去年相比，已經感受到了不同的氣氛。南韓的東進半導體、Soulbrain等公司的NAND材料出貨量有所增加。」

展望今年第1季，TrendForce預期，供應鏈庫存水位已大幅改善，價格仍在上漲，客戶為避免供貨短缺及成本墊高的風險，持續增加採購訂單。因此，儘管第1季為傳統淡季，但受惠訂單規模持續放大，NAND Flash合約價平均漲幅達25%，預估第1季NAND Flash產業營收將與上季相比增長兩成。

不過，由於NAND價格連漲的很大一部分原因在於原廠減產，因此也有人擔心，如今三星等廠商增加NAND產量，或將導致NAND價格惡化。

半導體 客戶 庫存

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