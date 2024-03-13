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今年前2月 陸新能源車市占3成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國汽車工業協會11日公布的數據顯示，2024年1月至2月，大陸汽車產銷分別完成391.9萬輛和402.6萬輛，同比分別增長8.1%和11.1%。

中新社報導，2月，大陸汽車產銷分別完成150.6萬輛和158.4萬輛，環比分別下降37.5%和35.1%，同比分別下降25.9%和19.9%。 　　

1月至2月，大陸汽車國內銷量320.4萬輛，同比增長7%；汽車出口82.2萬輛，同比增長30.5%。其中，2月，汽車國內銷量120.6萬輛，同比下降26.8%；汽車出口37.7萬輛，同比增長14.7%。 　

數據顯示，1月至2月，大陸新能源汽車產銷分別完成125.2萬輛和120.7萬輛，同比分別增長28.2%和29.4%，市場占有率達到30%。

同期，大陸新能源汽車出口18.2萬輛，同比增長7.5%。 　　

2月，大陸新能源汽車產銷分別完成46.4萬輛和47.7萬輛，同比分別下降16%和9.2%，市場占有率達到30.1%。

中國汽車工業協會分析，今年2月經歷了完整的春節假期，有效工作日減少，製造業處於傳統生產淡季，企業生產經營受到一定影響，市場活躍度總體有所下降。

趨勢上看，大陸經濟總體仍延續擴張態勢，企業預期相對穩定。

從汽車產銷的情況來看，部分購車需求已經在春節前得到了釋放，2月汽車產銷量總體較1月有所回落。從1月至2月運行情況看，乘用車和商用車繼續保持平穩運行，新能源汽車和汽車出口延續良好表現。

春節

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