擴大投資陸 蘋果深圳蓋新實驗室

在iPhone等美國蘋果公司產品於大陸市場銷售面臨下滑之際，蘋果公司將增加在大陸研發投資。蘋果中國官網昨宣布，擴大在大陸的應用研究實驗室，以支援產品製造。蘋果並首度宣布已為其應用研究實驗室投資超過人民幣十億元（約台幣四十四億元），隨著深圳新設施的增加，這一投資金額將繼續增加。

蘋果副總裁、大中華區董事總經理葛越表示，新增投資主要用在兩方面：一，提升上海研究中心能力，使其可為所有產品線的可靠性、品質和材料分析提供支援。二，今年晚些時候將在深圳開設一個新的應用研究實驗室，為整個區域的員工提供更強大支持，並深化與本地供應商合作。這間全新實驗室將增強其iPhone、iPad、Apple Vision Pro等產品的測試與研究能力。

在蘋果公司發布的新聞稿中，葛越稱蘋果在大陸新建的實驗室為「世界級設施」，將支援蘋果為用戶提供世界頂級產品。

蘋果表示，此次擴建是持續投資大陸研發的延續。目前蘋果在北京、上海、蘇州和深圳設有研發中心。過去五年，蘋果在大陸研發團隊規模已翻倍，而此團隊在人像光效和夜間模式等功能的開發中發揮關鍵作用。

值得注意的是，蘋果宣布增加在大陸研發投資正處於iPhone銷售面臨下滑之際。據市場調查機構Counterpoint Research最新數據，iPhone今年前六周在大陸市場的銷售下滑了二成四。