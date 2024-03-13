官方救萬科 要求銀行融資

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

據路透報導，在大陸國務院協調下，要求銀行向地產開發商萬科提供融資支持，及要求債權人考慮與萬科延長債務期限。有陸媒稱，經過向某股份制銀行人士了解，確實存在傳聞中的一些支持手段。受到此利多消息激勵，萬科A股、港股昨（12）日分別大漲5.7%、10.3%。

財聯社報導，昨日有市場消息指出，工行、農行、中行、建行、交行和郵儲銀行六家國有銀行以及招行、中信、興業、浦發、民生和平安六家股份制銀行，正為萬科籌措最高人民幣800億元（約新台幣3,504億元）的銀行團貸款，以應對未來到期的債券償付。

報導援引接近上述銀行人士指出，有聽說相關資訊，但目前銀行方面態度保守，但出於其他因素考慮，估計最後也有一點成功的可能性。另一接近上述銀行的人士則表示「未定」。

大陸四大房地產公司之一的「房企資優生」萬科，去年底陷入債務違約風險。此前，有知情人士指出，萬科持續在尋求大陸保險公司允許延期還債被拒，並且傳出萬科在尋求獲得45億港元新離岸貸款過程中面臨來自兩大國有銀行的阻力，導致萬科或未能及時取得融資，事件引起中共中央關注。

消息人士稱，大陸監管單位日前已就萬科債務問題召集部分金融機構開會，要求大型銀行加強對萬科的融資支持，以及非標債務持有人與公司協商推進展期等。

儘管萬科獲得北京中央支持，國際信評機構穆迪本周一（11日）仍將萬科的評級從「Baa3」投資級下調至垃圾級，給予「Ba1」的企業家族評級（CFR）。

債務 北京 行人

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