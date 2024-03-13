國際專利申請 華為蟬聯第一

世界智慧財產權組織（WIPO）公布2023年全球PCT（Patent Cooperation Treaty，專利合作條約）國際專利申請排名，大陸PCT國際專利申請量持續位居第一。在企業申請人方面，華為蟬聯全球第一、京東方排名第五；排名在前十位的申請人中，寧德時代增長最快，排名上升了84位至第八。

第一財經報導，PCT國際專利申請量是衡量創新活動的重要指標。在利率上升和經濟不確定性的背景下，2023年透過WIPO的PCT體系提交的申請量為27.26萬件，年減1.8%。

大陸仍然是PCT申請量最大的來源國，有69,610件申請，年減0.6%；美國的申請量位居第二，有55,678件，年減5.3%；排名第三的日本，有48,879件申請，年減2.9%。排名第四、五名則是南韓22,288件，和德國16,916件申請，分別年增1.2%、年減3.2%。

WIPO總幹事鄧鴻森表示，儘管出現短期下滑，但是長期趨勢表明，在日益全球化、數位化的經濟中，對智慧財產權的使用在穩步增長，並隨著世界各國經濟的發展而向全球擴展。在透過產權組織提交的專利國際申請中，亞洲國家目前占55.7%，十年前為40.5%。

企業申請人方面，華為以6,494件持續位居全球第一，南韓的三星電子3,924件位居第二，緊隨在後的是美國的高通以3,410件排名第三，日本的三菱電機以2,152件位列第四名。大陸的京東方以1,988件PCT專利申請量位列全球第五，成為榜單前五名中唯一的半導體顯示企業。