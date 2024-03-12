快訊

雙雙罹難…登山協會會長夫婦攀玉山失聯 搜救人員今早尋得兩遺體

進口毒辣粉禍害全台 龍海同記食品負責人80萬交保後爆失聯

論文期刊一條龍造假服務 學者指谷歌學術搜尋恐有漏洞

外商投資30年新低 陸駐英使館：嚴重誤導 FDI升降是常態

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
陸駐英使館駁斥英國媒體關於中國外資創30年新低的報導，圖為BMW授權在四川綿陽製造的引擎廠。（中新社）
陸駐英使館駁斥英國媒體關於中國外資創30年新低的報導，圖為BMW授權在四川綿陽製造的引擎廠。（中新社）

針對英國近日有媒體報導稱，「中國吸收外資跌至30年來新低」。對此，大陸駐英國大使館回應表示，英媒報導片面解讀中方有關統計數據，嚴重誤導讀者。有關媒體客觀應全面報導中國經濟，不要錯失機會、反噬自身。他還強調，全球外商直接投資（FDI）有升有降是常態，中國吸收外資仍處於歷史高位。

據大陸駐英國大使館網站發布的新聞稿，使館發言人批評，英媒報導片面解讀中方有關統計數據，是嚴重誤導讀者，並且暴露出有關媒體在涉華經濟報導上的不專業、不嚴謹。

該發言人稱，全球外商直接投資有升有降是常態，中國外商直接投資與全球走勢基本一致。解讀有關數據需全面考慮其歷史基數和波動情況，某一年份數據下降不能簡單得出「外資逃離中國」結論。

這份新聞稿進一步引述大陸商務部數據指出，中國吸收外資仍處於歷史高位。2023年中國實際使用外商直接投資額1,633億美元，是僅次於2021年和2022年的歷史第三高。

該發言人強調，中國吸引外商投資優勢更加顯著。從產業基礎和內需潛力來看，中國是全世界唯一擁有全工業門類的國家，產業配套和整合能力強，勞動力素質較高，將為來華企業發展提供更強的支持。

發言人稱，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，中國加快發展新質生產力，開放的大門越開越大，高水準、制度型開放的含金量越來越高，中國也必將持續成為外商投資的熱土。「希望有關媒體客觀全面報道中國經濟，不要錯失機會、反噬自身。」

由於有英媒近日稱中國吸收外資創30年低，中國駐英使館發言人回應批，有關媒體面解讀中方相關統計數據，是嚴重誤導讀者。他稱，全球外商直接投資（FDI）升降是常態，中國吸收外資仍處於歷史高位。（新華社）
由於有英媒近日稱中國吸收外資創30年低，中國駐英使館發言人回應批，有關媒體面解讀中方相關統計數據，是嚴重誤導讀者。他稱，全球外商直接投資（FDI）升降是常態，中國吸收外資仍處於歷史高位。（新華社）

外資 英國

延伸閱讀

海地黑幫暴力動亂 外交部：駐館和僑民目前均安

海地黑幫暴力延燒 外交部：台商僑民狀況尚安好

海地黑幫暴力延燒 美德等國撤離使館人員

越南基金 定期定額買

相關新聞

寧德時代目標價 大摩上調

摩根士丹利最新報告指出，鋰電池價格戰已接近尾聲，大陸動力電池龍頭寧德時代準備透過新一代大規模生產線提高生產效率，料其在今...

農夫山泉鍾睒睒 一年辭掉12職務

身價人民幣4,500億元（約新台幣2兆元）的中國大陸首富、農夫山泉董事長鍾睒睒辭去農夫山泉旗下農夫實業的法定代表人（公司...

外商投資30年新低 陸駐英使館：嚴重誤導 FDI升降是常態

針對英國近日有媒體報導稱，「中國吸收外資跌至30年來新低」。對此，大陸駐英國大使館回應表示，英媒報導片面解讀中方有關統計...

阿里旗下公司在香港發展影視業

中國電商阿里巴巴集團旗下的大文娛提出「港藝振興計畫」，未來5年將在香港投入港幣50億元（約新台幣200億元）發展資金，在...

不只賣手機！雷軍宣布：小米SU7汽車3月28日上市

在蘋果公司宣布放棄造車後，大陸手機品牌廠小米創辦人雷軍今天宣布，小米SU7汽車將於本月28日正式發布。小米汽車微博也表示...

陸股這次可能真的觸底反彈了！漲勢表明國有基金之外有其他買家

陸股這次可能真的觸底反彈了，包括abrdn和M&G投資管理公司在內的投資人持有的理由是：北京政府展現結束頹勢的決心、經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。