快訊

雙雙罹難…登山協會會長夫婦攀玉山失聯 搜救人員今早尋得兩遺體

進口毒辣粉禍害全台 龍海同記食品負責人80萬交保後爆失聯

論文期刊一條龍造假服務 學者指谷歌學術搜尋恐有漏洞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不只賣手機！雷軍宣布：小米SU7汽車3月28日上市

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
小米SU7汽車2月在巴塞隆納2024 MWC上展示，吸引外界高度關注。（新華社）
小米SU7汽車2月在巴塞隆納2024 MWC上展示，吸引外界高度關注。（新華社）

在蘋果公司宣布放棄造車後，大陸手機品牌廠小米創辦人雷軍今天宣布，小米SU7汽車將於本月28日正式發布。小米汽車微博也表示，「上市即交付，交付即上量」，大陸全國29城、59家門市28日將同步開啟預約。

「從2021年3月30日官宣造車開始，『2024年上半年上市』的三年之約，每天都記在我心裡」，雷軍在社交平台發文稱，「如果你想擁有一台車，要有最先進的智能科技，還要有出色的駕駛質感，小米SU7將會是你的首選」。

上海《界面新聞》指出，小米汽車上市日期確定也代表小米SU7的價格即將揭曉。在去年底的發布會上，雷軍多次強調小米首款車型「有點貴」，並否認人民幣9.9萬元、14.9萬元等低價傳聞。

《澎湃新聞》報導，小米集團總裁盧偉冰2月25日在巴塞隆納2024 MWC上表示，小米開發這款汽車花了100億美元，在定價上，會考慮從入門級到豪華級的一系列價位。

受小米汽車即將上市的消息激勵，小米港股股價12日早盤大漲，漲幅一度逼近8%。

今年全國兩會期間，身兼大陸全國人大代表的雷軍曾多次提到小米汽車。北京日報報導，雷軍在兩會期間稱，正在為小米汽車上市做最後的衝刺準備。「這段時間，我們進行了大規模的路測，以及在黑河極寒條件下的冬測，從結果看，各方面反饋非常好。」

雷軍表示，小米汽車的發布標誌著小米完成了「人車家全生態」的閉環，「全力以赴把小米汽車幹好、幹成，不讓全國的用戶們失望」。

小米創辦人雷軍12日正式宣布，小米SU7將於3月28日正式發布。（圖／取自小米創辦人雷軍微博）
小米創辦人雷軍12日正式宣布，小米SU7將於3月28日正式發布。（圖／取自小米創辦人雷軍微博）

兩會 北京 標誌

延伸閱讀

中國兩會側寫：經濟撲朔迷離 政治明確緊縮

中一中校內闢地種小米 了解原民文化落實全民原教

AI納9年義務教育 雷軍帶4案提議

中一中校內闢小米田栽種 在都會區推廣全民原教

相關新聞

寧德時代目標價 大摩上調

摩根士丹利最新報告指出，鋰電池價格戰已接近尾聲，大陸動力電池龍頭寧德時代準備透過新一代大規模生產線提高生產效率，料其在今...

農夫山泉鍾睒睒 一年辭掉12職務

身價人民幣4,500億元（約新台幣2兆元）的中國大陸首富、農夫山泉董事長鍾睒睒辭去農夫山泉旗下農夫實業的法定代表人（公司...

外商投資30年新低 陸駐英使館：嚴重誤導 FDI升降是常態

針對英國近日有媒體報導稱，「中國吸收外資跌至30年來新低」。對此，大陸駐英國大使館回應表示，英媒報導片面解讀中方有關統計...

阿里旗下公司在香港發展影視業

中國電商阿里巴巴集團旗下的大文娛提出「港藝振興計畫」，未來5年將在香港投入港幣50億元（約新台幣200億元）發展資金，在...

不只賣手機！雷軍宣布：小米SU7汽車3月28日上市

在蘋果公司宣布放棄造車後，大陸手機品牌廠小米創辦人雷軍今天宣布，小米SU7汽車將於本月28日正式發布。小米汽車微博也表示...

陸股這次可能真的觸底反彈了！漲勢表明國有基金之外有其他買家

陸股這次可能真的觸底反彈了，包括abrdn和M&G投資管理公司在內的投資人持有的理由是：北京政府展現結束頹勢的決心、經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。