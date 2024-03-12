陸擬調降車貸首付比

經濟日報／ 記者黃雅慧、廖士峰／北京11日電

中國大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤11日表示，正積極研究以金融資產投資公司為平台，進一步擴大股權投資試點範圍，以加大對科創企業的支持力度；同時正研究降低乘用車貸款首付比，同時進一步優化新能源車險的定價機制

李雲澤11日首次亮相兩會「部長通道」，他掌管的國家金融監督管理總局，是去年新成立的機構。

李雲澤表示，雖然一些地方存在高風險中小金融機構，但無論總體數量還是個體規模，在大陸整個金融業中占比都很低。正積極會同相關部門精準施策，有力有序推動風險化解；同時積極化解存量，堅決遏制增量，持續推動高風險中小金融機構改革化險；著力推進金融監管基礎法制建設，加快彌補制度的短處弱項。

在監管上，李雲澤表示，依法將所有的金融活動納入監管，將帶頭建立監管責任歸屬認領和兜底監管機制，加快推動管行業必須管風險，管合法更要管非法的相關工作要求。

在助力經濟發展上，李雲澤稱，目前推動綜合融資成本持續下降，而大陸貸款利率已降至歷史低位，銀行淨息差降到20年來最低水平，將為高質量經濟服務提供金融支持，比如積極支持新能源汽車等新三樣（指電動車、太陽能產品、鋰電池）出口及海外倉布局，逐步擴大出口信用保險覆蓋面；此外，將一視同仁加大對民營企業的支持力度。

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