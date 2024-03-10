共軍提「打獨促統」 大陸學者：賴上台兩岸高度緊張

兩岸軍事情勢緊張，各界持續關注。大陸全國政協十四屆二次會議10日上午閉幕，現場一位涉台學者，特別就共軍「打獨促統」的說法，向本報解讀指，這是「中央既定政策」，表述上「不算新」。這位學者並預言，賴清德上台對兩岸來說是高度緊張，因為台獨工作者肯定要不斷地往台獨走，對大陸來說沒有別的選擇，「一定是打擊台獨」。

10日上午的大陸政協閉幕前，一位不具名的大陸涉台學者，在入場前接受本報記者訪問時，做出上述表示。

本報記者先向這位學者詢問對於金門漁船案的看法，他提到一點，即「金廈這個不要影響，也不可、不會影響金廈之間的交流、融合發展」，直言這是最重要的。他表示，大陸中央端出了福建的綜合發展示範區，「金廈作為共同生活圈，應該說是現在穩步推進」，（漁船案）這件事情，「責任在台灣當局，就不要影響金廈共同生活圈發展」。

而9日大陸人大「解放軍與武警代表團」發言人吳謙宣示共軍將「打獨促統」，對於這個以往罕有見到軍方使用的詞彙，這位學者認為上述說法「也不算新」，因為大陸2024年對台工作會議就有提到「堅決打擊『台獨』分裂、遏制外部勢力干涉」。

他解讀這「應該說也是中央一個既定政策」，吳謙所述「完全符合」。這位學者並對賴清德即將就職提到，賴清德自稱是台獨工作者，所以說對兩岸來說是「高度緊張」，因為台獨工作者「肯定要不斷地往台獨走，對大陸來說沒有別的選擇，一定是打擊台獨。對台獨來說，大陸是絕對不會容忍，也不會妥協、給台獨留下任何空間」。

他認為，「台獨要往前走一步，統一也往前走一步，只會不斷的壓縮台獨的空間」，這些年「壓縮台獨空間還是應該是主要的，打擊台獨也是既定的一個政策」，台獨的領導人上台以後，「對大陸來說一定是絕對不會有任何的妥協的地方」。

此外，政協會議入場時不少媒體也訪問大陸中國現代國際關係研究院院長楊明杰，對於武統台灣的看法，楊明杰指出，「統一是必然的過程，但是我們兩岸中國人有中國人的智慧」，並表示台獨立場是沒有出路的。