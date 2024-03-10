年增0.7% 陸CPI近半年首次轉正

大陸國家統計局昨天公布二月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之零點七，漲幅比一月擴大零點七個百分點。為二○二二年二月以來最高漲幅。分析師認為，二月ＣＰＩ年增速轉正，代表通貨緊縮風險弱化，但仍處偏弱狀態。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，ＣＰＩ按年轉正、按月升幅擴大，主要是春節食品和服務價格上升，也有春節錯月（去年春節在一月）的影響。

路透報導，品點資產管理公司經濟學家張志偉認為，「現在斷定通貨緊縮已經結束還為時過早，尤其境內需求仍然相當疲軟，新房銷售還沒有穩定下來。」

澎湃新聞報導，東方金誠高級分析師馮琳認為，二月ＣＰＩ年增速轉正，背後是各類商品和服務供應穩定，而在房地產低迷背景下，居民消費需求整體仍然不旺，這也是近期政策面公布大規模耐用消費品「以舊換新」，促消費政策加碼的主因。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，二月ＣＰＩ走勢反映終端消費供需關係改善。當前居民消費意願和需求增強，生豬市場受需求回升、市場機制等影響趨於平衡，整體物價延續溫和改善態勢。