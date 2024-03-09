推行去碳化 專家：陸石油需求進入低成長時代

大陸最大能源企業、中國石油集團直屬科研機構「中國石化經濟技術研究院」表示，隨著「去碳化」開始侵蝕化石燃料的消費，中國的石油需求已進入低成長階段，

彭博報導，中國石油集團經濟技術研究院院長陸如泉近日接受訪問時，作出上述表示。他指出，電動汽車和液化天然氣卡車的使用量增加，將在今年取代大約2,000萬噸的汽柴油消費量，占比10%至12%。但是在石化行業擴張的推動下，原油的總體需求將繼續成長。

大陸國務總理李強日前發布的政府工作報告，將大陸今年經濟增長預期目標為5%左右。這一目標可能會給高層領導人帶來更大的壓力，要求推出更多刺激措施，因為政府試圖增強人們對長期房地產低迷和根深蒂固的通貨緊縮而受到阻礙的經濟信心。

陸如泉稱，即便原油需求僅成長1%，其他的新能源來源也能夠支撐5%的整體經濟成長，這一觀點呼應了該研究院的年度展望。

陸如泉表示，中國有超過70%的原油原料和40%的天然氣來自海外，這樣對進口的依賴令決策者感到擔憂。他提到，國內石油和天然氣生產，以及多元化的進口渠道有助於緩解風險，因此中國在能源方面「敏感但不脆弱」。

他表示，中國希望有美國式的頁岩革命，來幫助實現能源安全。到2035年，中國的頁岩油產量將升至每年1,000萬噸。2023年中國生產了400萬噸頁岩油，鑒於所需要的水量，實現這一目標看上去雄心勃勃。

陸如泉表示，當前烏克蘭和中東等衝突未對全球原油價格產生重大影響。他認為，由於能源轉型和美國的頁岩油生產，能源行業已從賣方市場變為了買方市場。在此背景下，從俄羅斯到沙烏地等產油國會忙於出售更多石油。