陸2月挖掘機銷量年減41.2％ 上月才轉正又翻黑

根據中國工程機械工業協會統計顯示，2024年2月銷售各類挖掘機12,608台，年減41.2%，在上個月告別連12個月負增長，短暫轉正1個月後再度翻黑。其中，大陸國內銷量連續2個月正增長後也轉負， 2月國內銷售各類挖掘機5,837台，年減49.2%。分析認為，這與春節假期過後，有效施工時間有限相關。

挖掘機的銷量是觀察工程機械行業景氣的重要指標，由於挖土機是基礎設施、固定資產建設的重要工具，通過挖掘機的銷量能觀察大陸基建、投資的活躍度。

數據顯示，今年2月，主要製造企業挖掘機銷售總額年減41.2%，轉正1個月後再度轉負；其中大陸國內銷量年減49.2%，連續2個月正增長後轉負；出口銷量年減32%，連續9個月負增長，降速較上月擴大31.27個百分點。

蘭格鋼鐵網發布評論文章指，春節假期過後，全國重大項目再現龍年開門紅，各地項目集中開工明顯，但由於有效施工時間有限，從而限制了國內工程機械需求釋放力度；同時外需市場也呈現較冷態勢。

文章表示，雖然國內工程機械產業較去年同期大幅下降，但國內挖土機月銷量呈現較上月上升的態勢，顯示淡季之中的向好態勢依然得以延續。

文章指出，從工程機械產業的需求端來看，基建和房地產是其主要的下游需求端。對基建產業來說，春節假期過後，各地專案集中開工明顯，專案債務仍是重要的資金來源，但目前來看，今年專案債的發行進度相對較慢。

文章表示，整體來看，房企的融資環境持續改善，優質「白名單」計畫的融資有了初步的落地，但是對於房企整體融資的改善效果仍然有待觀察。「短期來看，房地產行業的深度調整依然延續，對於房地產項目的施工和新開工的帶動效果不足，從而限制國內工程機械市場需求的釋放」。

不過，日前大陸總理李強發布今年的政府工作報告提出，擬安排地方政府專案債券3.9兆元（人民幣，下同）、比上年增加1,000億元。同時從今年開始擬連續發行超長期特別國債，今年先發行1兆元，專用於重大戰略實施和重點領域安全能力建設。

文章對此分析，預期前期兆元國債全部下達、專項債陸續的發行以及兆級超長期特別國債的加持，將為即將到來的項目施工旺季提供強大的資金支持。