「消A計畫」 陸要求國企2027年前汰換外國軟體

華爾街日報（ＷＳＪ）七日報導，二○二二年中國大陸政府暗中下達「七十九號文」敏感指令，要求中國在金融及能源等方面的國有企業，在二○二七年前汰換資訊科技系統內的外國軟體。該報導認為，這項簡稱為「消Ａ」的行動，對在中國發展的美國公司是「不祥之兆」。

知情人士指稱，該指令實施至今，確實已見成效。包括戴爾、ＩＢＭ和思科系統等公司的大部分設備，已逐漸被中國競爭對手取代。

七十九號文針對從提供軟體、支援日常基本辦公業務運作到管理供應鏈的外國公司，該領域是外國科技公司在中國獲利的最後堡壘之一。其中微軟和甲骨文這類公司正在此一領域節節敗退。

北京此舉是中國國家主席習近平多年來從半導體和戰鬥機等關鍵技術、到穀物等生產各方面，設法推動自給自足的一環。其更廣泛的策略旨在減少中國在食品、原料和能源上仰賴美歐等西方國家，轉而以其國內供應鏈為主。

七十九號文由中國國務院國有資產監督管理委員會二○二二年九月發布。該機關負責監管中國國有企業部門，包括中國百家最大上市公司的六十多家。該指令發布時，當局還要求國企每季上呈有關電子郵件、人力資源和業務管理方面改以中製軟體取代外國軟體的進展。

中國公部門支出二○二二年達人民幣四十八兆元（約台幣二一三兆元）。該指令藉由如此強大購買力作為中國科技公司後盾，進而改善其產品，並縮小與美國競爭對手的技術差距。

據知情人士說法，中國國企的確盡力加大對國內品牌的購買力道，買方包括銀行、金融經紀公司和郵政系統等公共服務機構，儘管中國國內替代品有時並不好用。