誠品畫廊進軍北京 吳旻潔：不再以開書店或商場為重心

誠品旗下再度進軍大陸，誠品畫廊首次離開台灣拓點，8日下午在北京重要藝術園區「798」開幕，現場進行「35年收藏展」，主打先讓北京民眾認識誠品畫廊這個品牌。誠品董事長吳旻潔表示，歷經疫情之後，接下來的重心比較不會再以開書店或商場為目標，反而希望能做一些「比較深入的」，她也否認「危機入市」的說法，表示早在2019年3月就確定要進軍北京。

吳旻潔說，誠品畫廊此時來北京展店並不是「危機入市」，而是2019年3月與總監趙琍赴香港巴賽爾展時，與畫家劉小東聊天之後所確定，吳旻潔也認同如果誠品畫廊一直只在台北，會越來越邊陲、離非常多優秀的藝術家也越來越疏離。對拓點北京的考量，她指趙琍非常了解北京這個更大的舞台之於台灣藝術家的意義，以及之於誠品畫廊對應到更廣大當代大陸藝術家的媒介的重要性。

吳旻潔強調，誠品畫廊到北京，「我們第一個看的並不是市場，雖然市場很重要，但是我真正的嚮往，是想要更接近北京這裡的藝術家」。她強調要「落地生根」了解大陸的藝術家，並語帶信心地表示，相信以誠品畫廊有的經驗或眼光，市場不應該是一個太大的問題，最壞的狀態下，經過財務評估，「這樣的一個畫廊我們負擔得起」。

提到對誠品畫廊北京的想像，她表示，要先讓大家理解到誠品畫廊過去35年在台北是用什麼精神跟模式經營，「這樣的真心誠意能夠被這裡的藝術家所體會」，也持續的在探索開發新的藝術家，「我相信誠品畫廊北京的底蘊可以累積得越來越深厚，在這樣的底蘊的支持下再去探討市場，我覺得我沒有太大的擔心」。她強調，銷售不是來北京的優先，而將是「一個自然的結果」。

對於誠品版圖在大陸的發展，吳旻潔指出蘇州店現在持續經營，當地是誠品自己的物業，可以長期有序發展，「接下來還是會先以北京的畫廊的發展為優先」。她坦言，歷經疫情之後，接下來的重心比較不會再以開書店或商場為目標，反而希望能做一些「比較深入的」，像在北京的畫廊能夠跟當地的藝術環境有深度的持續交流，這接下來重要的規劃。

趙琍則特別指出，北京是她最喜歡的城市，這是一個文化古都、藝術之都，尤其是798，對當前這個時段拓點，「我覺得來得早不如來得巧，我真的覺得現在是一個最巧妙的時候，現在對誠品、對準備好的團隊，就是一個最美好的時候」。

對兩岸藝術市場的差異，趙琍認為，台灣的收藏家一直眼光非常精準，選件非常快，但大陸的收藏群體比較有受到風潮的影響，像這幾年「70年代」起來了，「來大陸我知道比較會遇到市場大起大落的問題，但其實誠品畫廊一直都沒有大起跟大落」，先前已在台灣市場度過了大落，「我們一直在做我們自己的事情，波動應該都是穩的」。

知名作詞人、收藏家姚謙也出席開幕，他接受本報記者訪問時，就兩岸藝術交流情況指出，自己身邊的大陸藏家，只要有任何機會，台灣的藝術活動都願意參加，現在就是各種外在因素阻撓了，但是民間的來往從來沒有停止，「你不讓我在台北相聚，我們在北京相聚，今天就在證實這件事情」。他表示，身邊朋友這10年來受其影響已經收了很多台灣藝術家的作品，國內在收大陸藝術家當代藝術作品的也是很多，交流不是任何（力量）可以隔斷的。