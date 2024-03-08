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續促兩岸企業合作 江蘇台辦主任：兩岸團結掙世界的錢

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
全國人大代表、江蘇省台辦主任練月琴8日在本屆人大全體會議現場針對兩岸議題受訪。記者黃雅慧／攝影
全國人大代表、江蘇省台辦主任練月琴8日在本屆人大全體會議現場針對兩岸議題受訪。記者黃雅慧／攝影

全國人大代表、江蘇省台辦主任練月琴8日在人大全體會議現場受本報提問指出，目前江蘇對台資台企的工作有二重點：第一就是協助傳統台資企業產業能夠轉型升級；第二就是能夠主動地融入到新的發展格局當中來，能夠更多的加強與大陸企業的合作。

練月琴說，台胞在江蘇的生活、學習、工作、事業發展應該說總體上都是非常好的，尤其是台商在江蘇的營商環境是最好的，「沒有之一」。江蘇也一直促進台資企業在江蘇發展。

她指出，正持續促進台資企業加強與大陸企業合作，能夠融入到大陸的產業鏈、供應鏈、人才鏈、創新鏈，那做到「1+1>2」，叫「兩岸團結起來，共同掙世界的錢」。

對於近期金廈漁船導致兩岸民間對立，練月琴稱，有些兩岸之間的關係如果處理不好的話，確實會影響到兩岸民眾的情緒，但也要相信，無論是大陸同胞也好，台灣同胞也好，都有著共同中華傳統文化的共同的價值觀，叫「合格包容、尊重他人」。

練月琴表示，情緒可能一段時間以內會存在，但認為在事情經歷一段時間以後，大家都會冷靜思考，「而且我們也非常欣喜的看到，無論是大陸同胞也好，還是台灣同胞也好，我覺得正義的聲音正面的力量還是佔主流」她說。

對於兩岸融合的議題，練月琴說，兩岸融合首先不僅僅是大陸同胞的責任，也是台灣同胞的責任，而要融合發展，首先得要交流交往，通過交流交往增進彼此的認識、瞭解和理解，然後才會有一個信任的基礎。

「所以只有相互信任，我們才有可能融合發展，而融合發展也是兩岸關係和平發展的必然渠道。」練月琴說。

江蘇省為台資大本營，江蘇吸引利用台資連續19年位居大陸前列。截至2023年9月，全省累計批准台資項目超過3.1萬個，實際到帳台資超900億美元，總投資千萬美元以上項目近6,700個；2023年1至9月，蘇台貿易額351億美元，約佔兩岸貿易額的五分之一。

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