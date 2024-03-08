支持民企！陸人大常委工作報告：將制定民營經濟促進法

十四屆全國人大二次會議將審議的全國人大常委會工作報告提出，2024年將圍繞加快構建新發展格局、全面深化改革，制定民營經濟促進法等。一段時間以來，大陸兩會（政協、人大）的委員與代表們多次建議要制定民營經濟促進法。此前大陸司法部部長賀榮稱，民營經濟促進法起草工作已經啟動。

大陸全國人大委員長趙樂際8日在十四屆全國人大二次會議第二次全體會議上，發布全國人大常委會工作報告，報告除了回顧過去一年的工作之外，也指出2024年工作目標，提及要完善相關法律，比如制定農村集體經濟組織法、民營經濟促進法等，修改礦產資源法、企業破產法、反不正當競爭法等。

事實上，大陸中小企業參與市場競爭難獲公平待遇、遭拖欠帳款等情事層出不窮。儘管去年7月大陸國務院發布關於促進民營經濟發展壯大的意見，但未有專法規範，因此許多民企認為權益仍難以受到保障。

今年2月，大陸司法部、國家發改委及全國人大常委會法工委共同召開民營經濟促進法立法座談會，該會聚焦依法保護民營企業產權和企業家權益、公平參與市場競爭、平等使用生產要素、公平執法公正司法、中小企業帳款拖欠治理等民企核心關切議題，建立和完善相關制度。

本屆兩會有政協委員、人大代表持續建議要促進民營經濟法制化，比如全國政協委員、中華全國律師協會監事長呂紅兵多次關注民營經濟促進法的制定問題，今年也再度提交關於民營經濟促進法立法相關內容的提案。

全國人大代表、傳化集團董事長徐冠巨此前認為，作為最普遍的企業形態和市場經濟主體民營企業，至今沒有一部促進和保障的法律，加速推進民營經濟促進法立法進程具有現實必要性。