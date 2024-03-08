2023年浙江使用外資 年增4.8%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「我們的大西洋三文魚（鮭魚）馬上就要躍上大家餐桌了！」龍年開年之際，浙江寧波象山的北歐（中國）鮭魚RAS陸上養殖基地一片繁忙景象，工人們正對全自動宰殺生產線進行調試，為產品早點登上中國家庭餐桌而準備。

中新社報導，挪威諾帝克水產首席行政官沈蕾表示，作為一家來自北歐的年輕外資企業，諾帝克水產經過多方考量，最終選擇在象山落地，項目一期投資約7500萬歐元、年產4000噸。她說，「我們的大西洋三文魚採用循環水養殖技術，計畫在四月上市」。

在長三角，許多外企希望及早把握商機。在中石化英力士苯領高新材料（寧波）有限公司，工人們正在加足馬力趕訂單。

ABS樹脂作為五大合成樹脂之一，與民眾生活密切相關。企業相關負責人熊凌志表示，中國是世界上最大的ABS樹脂生產國和消費國，吸引了眾多石化企業的目光，包括跨國化工企業英力士。他說，他們靠品質贏得了訂單，目前正處於穩步上升狀態。目前寧波工廠年產能是60萬噸ABS樹脂，預計2025年天津工廠投產後產能將進一步提升。

報導稱，在浙江，許多外企用真金白銀投下信任票。2023年，浙江全年實際使用外資202.3億美元，同比增長4.8%，其中，製造業利用外資同比增長85.8%。

今年中國政府工作報告提出，繼續縮減外資准入負面清單，落實好外資企業國民待遇，加強外商投資服務保障。 熊凌志稱，這個消息就是定心丸，為他們在中國選址落地第三家工廠增強了信心。

報導指，今年浙江將以綠色石化、新能源汽車及零部件、高端新材料等領域為重點，組織赴國（境）外招商團組200個以上。同時，浙江還將利用基金招商、合格境外有限合夥人（QFLP）試點等新模式，進一步提升外企投資便利度。

外資 鮭魚

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