摩根史丹利：全球資金 正重返A股、港股

美國投行摩根史丹利在最新發布的報告中稱，全球資金正在重返中國股市。隨著部分基金對中國市場的看跌情緒有所緩和，全球長期投資人撤出中國大陸股票市場（A股和港股）的行動已經按下暫停鍵。

《證券時報》引述《彭博社》報導，按下暫停鍵可能是早期跡象，表明海外資金管理公司正在重新考慮其在整個亞洲地區的資產配置。摩根史丹利分析指，一系列轉變可能預示，中國市場將重新奪得在各大資管機構全球投資組合中失去的份額。

同時，報告也提示中國經濟出現了正面訊號。3月5日，S&P 500公布的數據顯示，中國大陸2月財新服務業PMI為52.5，低於上月0.2個百分點，中國服務業連續14個月維持擴張。

摩根史丹利策略師在3月4日關於多頭基金的報告中寫道，今年2月底，中國股市的資金外流情況已經放緩，區域主動型基金已經開始增持成長型和科技股。

摩根史丹利引述全球資金流向監測平台EPFR的數據稱，A股和港股2月淨流出22億美元（其中95%可歸因於投資者贖回），相較之下，今年1月的淨流出額為26億美元。

根據Wind數據顯示，今年2月，A股已經結束了外資此前連續6個月淨流出的局面，北向資金2月累計加倉A股市場高達607.44億元，創13個月新高，北向資金當月對A股淨買進量已超2023年全年。

2024年3月7日，國際金融協會（IIF）指出，今年2月中國股市淨流入96億美元，創逾一年新高。

對此，摩根史丹利分析認為，外資流向的轉變可能不完全是由「國家隊」介入所推動的。這可能有助於緩解對中國股市反彈可持續性的一些擔憂。

另外，摩根史丹利表示，A股和港股的資金外流壓力基本結束。自今年1月底以來，北京官方推出的穩定市場措施已經對市場情緒產生了正面影響，但短期內，資金的大量流入可能還是會受到一定限制。

對外資而言，吸引他們重返A股市場的另一個考量或許是，目前A股的低估值，且他們大多低配，這意味著，未來有一定上調空間。