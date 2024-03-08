喊設房產預售資金保險制

大陸房企爆雷與爛尾樓為經濟民生帶來不確定風險。全國政協經濟委員會副主任、前人行行長易綱昨（7）日表示，建議設立房地產預售資金保險機制，允許房企依法合規動用一定比例的預售監管帳戶資金。分析認為，易綱的建議能降低爛尾樓的機率，但提出的保險機制的資金來源較具爭議。

大陸全國政協14屆二次會議7日上午舉行第二次全體會議，會議由政協委員發言建議。而易綱在上述場合提出該建議。

易綱說，「要重點支持大多數房企特別是民營巨頭房企持續穩定經營，著力解決他們的流動性困難，支持房企把樓蓋好，按質按時交到購買者手中」。

易綱進一步指出，設立房地產預售資金保險機制，可由中央財政或人行每年按預售監管資金餘額的1%提取預售保險基金（估計約每年人民幣100億元），先以三年為限（2024-2026年），共提取預售保險基金約人民幣300億元（約新台幣1,320億元）。

易綱說，允許房企主體按照公司治理結構依法合規動用一定比例的預售監管帳戶資金，估計有約人民幣1兆元的資金可由房企立即使用。「如果將來房企出現爛尾樓，由預售保險基金以該房企動用資金為上限先行賠付。」

易綱表示，該預售資金保險機制可以實現「四兩撥千斤」的資金撬動作用，在一定程度上幫助房企度過難關，爭取用三年時間過渡到以現房（成屋）銷售為主。

界面新聞報導，廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，易綱建議最關鍵的一點是，應該建立誰受益誰投保的制度。但李宇嘉認為，從預售資金裡面提取不合理，預售監管資金本身就是必須用來建房子，而監管外的資金本身也可以隨意提取。所以由開發商或者購房人來投保比較合適。

與此同時，易綱也提及要擴大對外開放，建議促進銀行和資本市場外資占比穩中有升；在推動社會增加資本金投資方面，建議資本實力強的大型銀行選擇一兩家省分行在表內試點，以投貸聯動方式投資硬科技初創企業等。