大摩高盛:外資回補陸股

大陸股市在春節過後持續反彈走高，外資已結束流出A股，近期開始回補。大摩及高盛近日齊發聲強調，外資從中國股市撤出的趨勢已經暫停，中國股市的資金流出在2月底放緩，並開始回補成長型和科技股。

上證指數昨（6）日小跌0.26%，收在3,039.93點，連續五個交易日站穩3,000點大關之上。上證指數從春節過後開紅盤至今已經累計大漲5.8%，外資回補是重要因素。

澎湃新聞報導，Wind資料顯示，以外資為主的北向資金此前連續六個月淨流出，但在2月已轉為淨流入局面，北向資金2月流入A股市場人民幣607億元（約新台幣2,670億元），創13個月新高，北向資金當月對A股淨流入量已超過2023年全年。

摩根士丹利策略師Gilbert Wong等人在最新報告中表示，今年2月底，中國股市的資金外流情況已經放緩，區域主動型基金已經開始增持成長型和科技股。

一些外資基金以估值過高和其他地方的風險回報更好為由，已開始減少在印度股市的持股。

摩根士丹利認為，這些轉變可能預示著，中國將重新奪得其此前在各大基金在全球投資組合中失去的占比。

高盛指出，大陸國家隊的積極買入在近期對A股市場起到托底的作用，並有效提振投資者信心，加上官方政策推進對上市公司的結構性改革，將是中國股票獲得價值重估的必要因素。

高盛研究部認為兩類企業或從中受益最多：估值較低（股價淨值比低於一倍）、公司基本面穩健、現金回報強勁（股息殖利率超過5%）的企業；研發投入高、企業管理和激勵措施協同度高的科技型國有企業或將繼續受改革政策支撐。

綜合來看，高盛研究部維持對中國A股的高配評級、對H股的中性評級，並預測2024年MSCI中國指數和滬深300指數的預期收益為10%，企業盈利增速預計為8%至10%。