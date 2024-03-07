證監會監管 要強要嚴

上任屆滿月、自稱「菜鳥級」的大陸證監會主席吳清昨（6）日針對上市公司治理表示，要「嚴把入口」，企業IPO不能以圈錢為目的；要「狠抓日常」，規範減持，對技術性離婚、融券賣出、轉融通要進一步堵住漏洞；同時鼓勵A股上市公司一年多次分紅。

吳清表示，監管重點是突出「強」跟「嚴」兩個字，對各類風險及早處置，對各種違法違規行為露頭就打，對重點領域的重大違法行為重點嚴打，並打造一支「監管鐵軍」。

吳清注重上市公司治理，直稱相關問題「很重要」，他稱這段時間證監會和各地政府正在走訪上市公司，幫助上市公司解決一些實際困難。而證監會的角色則是促使上市公司進一步完善治理、訊息透明，更加專注主業、優化資源配置，更加穩健經營，更好回報投資者。

吳清並稱，近年來A股上市公司的分紅狀況應該說在持續改善，但是常年不分紅的公司也不少，分紅的穩定性、及時性、可預期性都還有待進一步提高，對多年不分紅或者分紅比例偏低的公司，將區分不同的情況採取硬措施，包括限制控股股東的減持，實施ST風險警示等等。

他還稱，現在有的上市公司不只一年分一次紅，我們鼓勵有條件的公司一年多次分紅，特別鼓勵春節前分紅，讓大家歡歡喜喜過年。

吳清指出，要看到市場運行有其自身規律，正常情況下不應干預。但一旦市場嚴重脫離基本面，出現非理性劇烈震盪、流動性枯竭、市場恐慌、信心嚴重缺失等極端情形，該出手就果斷出手，糾正市場失靈。「這方面，我們已經有一些行之有效的做法。」