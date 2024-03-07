證監會監管 要強要嚴

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／北京6日電

上任屆滿月、自稱「菜鳥級」的大陸證監會主席吳清昨（6）日針對上市公司治理表示，要「嚴把入口」，企業IPO不能以圈錢為目的；要「狠抓日常」，規範減持，對技術性離婚、融券賣出、轉融通要進一步堵住漏洞；同時鼓勵A股上市公司一年多次分紅。

吳清表示，監管重點是突出「強」跟「嚴」兩個字，對各類風險及早處置，對各種違法違規行為露頭就打，對重點領域的重大違法行為重點嚴打，並打造一支「監管鐵軍」。

吳清注重上市公司治理，直稱相關問題「很重要」，他稱這段時間證監會和各地政府正在走訪上市公司，幫助上市公司解決一些實際困難。而證監會的角色則是促使上市公司進一步完善治理、訊息透明，更加專注主業、優化資源配置，更加穩健經營，更好回報投資者。

吳清並稱，近年來A股上市公司的分紅狀況應該說在持續改善，但是常年不分紅的公司也不少，分紅的穩定性、及時性、可預期性都還有待進一步提高，對多年不分紅或者分紅比例偏低的公司，將區分不同的情況採取硬措施，包括限制控股股東的減持，實施ST風險警示等等。

他還稱，現在有的上市公司不只一年分一次紅，我們鼓勵有條件的公司一年多次分紅，特別鼓勵春節前分紅，讓大家歡歡喜喜過年。

吳清指出，要看到市場運行有其自身規律，正常情況下不應干預。但一旦市場嚴重脫離基本面，出現非理性劇烈震盪、流動性枯竭、市場恐慌、信心嚴重缺失等極端情形，該出手就果斷出手，糾正市場失靈。「這方面，我們已經有一些行之有效的做法。」

上市公司 春節 風險

延伸閱讀

有別以往低調 全國兩會倒數1周 2特點埋2轉折

證監會護股市 2天10餘場座談、吳清與投資者面對面

券商屠夫上任 除夕懲逾百證券人員

台南祖孫共繪家族樹尋根 踏溯台江二次移民文化歷史

相關新聞

陸拚經濟成長5% 貨幣、財政出招

大陸將透過貨幣與財政政策，全力落實今年經濟增長百分之五左右的預定目標。中國人民銀行行長潘功勝表示，目前大陸銀行業的存款準...

新增就業拚1200萬人以上 陸加碼穩就業

2024年中國大陸政府工作報告將城鎮新增就業預期目標設定為1200萬人以上，而去年是1200萬人左右。從左右變為以上，凸...

逛市集、看表演 新疆巴扎經濟人氣正旺

3月5日，又逢星期二。當天是新疆喀什地區疏勒縣牙甫泉鎮的巴扎日。早飯後，該鎮巴扎村村民艾力凱木·圖爾蓀帶著家人來到巴扎。...

要求與字節跳動切割 TikTok面臨在美下架

美國國會兩黨議員近日提出法案，要求熱門短影音平台「TikTok」與其母公司、大陸跨國網路公司「字節跳動」在六個月內進行切...

電動車恐遭歐美重課關稅

歐盟計劃開始對自中國大陸進口的電動車進行海關登記，若歐盟稍後完成調查並認定大陸電動車享有不公平補貼，這些電動車可能自登記...

大摩高盛:外資回補陸股

大陸股市在春節過後持續反彈走高，外資已結束流出A股，近期開始回補。大摩及高盛近日齊發聲強調，外資從中國股市撤出的趨勢已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。