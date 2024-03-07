陸拚經濟成長5% 貨幣、財政出招

大陸將透過貨幣與財政政策，全力落實今年經濟增長百分之五左右的預定目標。中國人民銀行行長潘功勝表示，目前大陸銀行業的存款準備率平均為百分之七，仍有調降空間；國家發改委主任鄭柵潔則指出，今後幾年將連續發行超長期特別國債，今年會先發行人民幣一兆元，這既能拉動當前投資與消費，也能為長期高質量發展打基礎。

在宣布取消全國人大會議閉幕後的國務院總理中外記者會取消後，各部門官員的記者會就成為中外媒體了解大陸今年重大政策走向的主要窗口。本次人大會議昨日安排的首場記者會邀請五大財經首長出席，除潘功勝與鄭柵潔，還包括：財政部長藍佛安、商務部長王文濤，以及春節前剛上任的證監會主席吳清。

五大財經首長同台亮相，連現場陸媒都稱前所未見。這場記者會共接受十七個提問，時間近三個小時。

潘功勝在記者會上強調，大陸貨幣政策工具箱依然豐富，貨幣政策仍有足夠空間。未來貨幣政策將考慮四點：一是總量上保持合理增長，綜合運用多種貨幣政策工具，加大逆周期調節力度；二是價格上繼續推動社會綜合融資成本穩中有降；三是進一步提升貨幣政策對促進經濟結構調整、轉型升級、新舊動能轉換的效能，如將設立科技創新和技術改造再貸款等；四是匯率保持在合理均衡水平上的基本穩定。

在財政政策上，大陸國務院總理李強五日在政府工作報告中提出，今後幾年將連續發行超長期特別國債受到關注。

鄭柵潔進一步說明稱，超長期特別國債投向經初步考慮，將重點支持科技創新等領域建設，專項用於國家的重大戰略實施和重點領域安全能力的建設，簡稱「兩重」。

藍佛安則表示，今年大陸財政政策基調與特點為「適度加力、提質增效」，主要體現在財政支出強度總體擴大、政府債券規模明顯增加、繼續實施結構性減稅降費政策等三方面。同時，各級政府將落實落細「過緊日子」的要求，優化財政支出結構，把每一分錢都花在刀刃上。他並稱這非一時之需，而是長久之計。

對於今年外貿工作，王文濤坦言，今年外貿形勢在外需下滑壓力大、地緣衝突與全球超級大選年等外溢因素下，仍處於十分嚴峻的形勢。他預判，大陸三月外貿數據在去年高基期效應下，可能會有些回落。此外，王文濤還提到，今年促消費有兩大重點，分別是推動汽車、家電、家裝、廚衛等消費者「以舊換新」，以及提振服務消費。