長沙中歐班列 汽車、機械也上車

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

為期40天的2024年春運5日落下帷幕。廣鐵集團長沙鐵路物流中心透露，其間，中歐班列（長沙）共發運137列，較去年春運期間增長85.2%；2024年以來共發運219列，較去年春運期間增長約80%。

中新社報導，「中歐班列已成為眾多進出口企業的物流選擇習慣」，長沙鐵路物流中心營銷部副部長張新林介紹，中歐班列因較空運運量大、價格低，較海運速度快、受環境影響小等優勢吸引越來越多珠三角、長三角地區及湖南本土企業，運輸貨物由原來的出口瓷器、小商品等品類為主，拓展到適箱運輸的小汽車、工程機械等大型製造業產品。

張新林介紹，中歐班列（長沙）貨源結構自2021年起發生明顯變化，湖南大型製造企業紛紛搭乘班列出口，本土貨源有三到四成是汽配、機械類產品。針對大型機械設備零部件規格不一、裝載加固方案等難點，鐵路物流部門為企業量身定製專屬裝載運輸方案。今年前兩個月，中歐班列（長沙）開行中聯重科、三一重工、山河智能、湘潭吉利、星邦智能、福田汽車等定製化專列30餘列。

北汽福田汽車股份有限公司日前首次通過中歐班列（長沙）向海外發運100台福田輕卡。

公司相關負責人表示，中歐班列成本適中，具有較強的穩定性和時效性，將有助於推動商用車出口市場的快速發展。

同時，中歐班列（長沙）充分發揮國際班列運能優勢及通道優勢，實現「先入倉申報再裝箱」，降低企業裝卸成本，提高裝卸貨物效率，為中小微企業出口提供多樣化運輸服務。

目前，中歐班列（長沙）已累計開行突破4000列，開行線路達12條，輻射亞歐大陸近30個國家100個城市；境內集疏範圍覆蓋中國大陸三分之二區域。

春運 物流

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