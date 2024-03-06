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參加人大代表團審議 福建省一二把手避談金門漁船案

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸福建省長趙龍6日下午準備人大福建省代表團會場時，面對台灣媒體詢問兩岸議題，僅僅揮手微笑，並未作答。（記者廖士鋒／攝影）
大陸福建省長趙龍6日下午準備人大福建省代表團會場時，面對台灣媒體詢問兩岸議題，僅僅揮手微笑，並未作答。（記者廖士鋒／攝影）

大陸「兩會」持續進行，在團組會議階段，6日下午福建省代表團召開會議，不過對於兩岸關係與金門漁船爭議，會前台灣媒體兩度積極詢問，福建省委書記周祖翼、省長趙龍，在進場與離場時皆未有回答。

這次大陸十四屆全國人大二次會議福建代表團，是在國招二賓館舉行會議，早在入場開始前，就有不少台灣媒體、日本媒體、大陸涉台媒體到場等候，期待官員能針對近期兩岸相關爭議與兩岸關係、大陸兩岸融合發展政策，做出回應。

在會議開始前，包含泉州市長蔡戰勝、福建省長趙龍、福建省委書記周祖翼入場時，面對台灣媒體對兩岸關係、金門漁船事件的詢問，都並未回應，表現得相當低調，唯有蔡戰勝在會後向媒體表達意見。

不僅如此，現場的代表發言中，對於兩岸關係罕有任何實質的表述內容，僅有提到台灣客家連結、兩岸融合發展示範區等，毫無時事話題。唯一的例外是身兼大陸中國佛教協會副會長的南普陀寺方丈則悟，在發言中詳細談到福建與台灣的佛教交流內容，他喊話官方提供政策與資金支持，讓佛教「為祖國和平統一進程」貢獻力量；平潭試驗區管委會主任黃健波則提到閩台遊艇自由行等政策。

此前，隸屬於福建省代表團的中共政治局常委、中紀委書記李希，甫於5日下午參加並未對媒體公開的福建省代表團審議，據新華社報導，李希提到對福建的希望時，表示了「堅持探索海峽兩岸融合發展新路，建設好兩岸融合發展示範區」。

而大陸福建省官方6日下午在會議現場，也提供媒體一份167頁的「福建省發展成就新聞報導素材」，這份由該省各廳級單位聯合編纂的施政成果，對於兩岸關係描述其實頗多，包含省台辦針對兩岸融合發展示範區成效的描述，特別提到「廈金、福馬在旅遊、環保、海上救援等方面持續深化合作」，凸顯兩岸海巡單位在金廈的合作情況，依然受到大陸福建省的重視。

值得一提的還有福建省教育廳在這份文件中的一個章節提到，現有在閩高校就讀台生1,863人，全職在聘台灣教師767名，而依據福建省委副書記羅東川2023年9月曾在記者會上指出福建全省高校的台生是全大陸的六分之一，以此換算，在大陸高校就讀的台生規模，約為1萬1,178名。

中共福建省委書記周祖翼（左2）對於兩岸相關議題，在進入十四屆大陸全國人大二次會議福建代表團會場前，也未有任何的表示。（記者廖士鋒／攝影）
中共福建省委書記周祖翼（左2）對於兩岸相關議題，在進入十四屆大陸全國人大二次會議福建代表團會場前，也未有任何的表示。（記者廖士鋒／攝影）
大陸全國人大福建省代表團6日下午舉行會議，在場眾多福建官員，都未提到兩岸近期爭議。（記者廖士鋒／攝影）
大陸全國人大福建省代表團6日下午舉行會議，在場眾多福建官員，都未提到兩岸近期爭議。（記者廖士鋒／攝影）

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