大陸商務部長王文濤：推動汽車家電等以舊換新 提振服務消費

大陸商務部部長王文濤6日表示，今年促消費要做兩個重點，分別是推動汽車、家電、家裝、廚衛等消費者以舊換新，以及提振服務消費。

首先，消費品以舊換新工作方面，王文濤指出，大陸的汽車、家電、家裝市場綜合體量大，相當一部分產品使用年限較長、能耗排放較高，有的因為長期使用還存在一定的安全隱患，潛在更新的需求進入集中釋放期。

例如說用「國三」（國家第三階段的排放標準的簡稱，相當於歐洲Ⅲ號的排放標準）及以下排放標準的乘用車統計超過1,600萬輛，其中車齡15年以上的超過700萬輛。從家電來說，平均每年約有2.7億台家電按標準超過了安全使用年限。

王文濤表示，推動消費品以舊換新，既是增強當前經濟增長的動力，鞏固回升向好的有利舉措，也是推動高品質發展的長遠支撐。他同時強調，以舊換新要建立在消費者的自願基礎上。

對這一項工作，王文濤提到，上周國務院常務會議審議通過了工作方案，總體思路是堅持以市場為主，透過政策支持和引導，充分調動各方的積極性，形成「去舊更容易、換新更願意」的有效機制。

其次，在擴大服務消費方面，王文濤表示，因為生活水準的提高，近幾年大陸實物商品消費相對應進入了一個平緩期，而服務消費進入了一個快速的發展期。2013年到2023年期間，居民人均服務消費占比從39.7%提升到45.2%，提高了5.5%，未來一段時期，服務消費的空間和潛力巨大。

因此下一步將會同有關部門重點從「構建『1+N』的工作體系」「擴大服務領域的開放」「搭建一些平台載體」三個方面來推服務消費的工作。

首先是加強統籌，構建「1+N」的工作體系。「1」是統籌制定綜合性的文件，明確未來一段時期擴大服務消費的目標任務和重點舉措。「N」是圍繞若干不同的領域，從行業促進、政策支持、要素保障、環境優化等方面公布N個政策文件和具體舉措。

其次是擴大服務領域的開放，豐富服務消費的供給。可透過擴大開放來提升供給，從而擴大服務消費。推動放寬電信、醫療等服務業的市場准入，用好國內外兩個市場、兩種資源，持續擴大服務供給。

最後是要搭建一些平台載體，創新服務消費的一些場景，開展服務消費季、中華美食會系列活動，促進商、旅、文、體、健等業態融合發展。