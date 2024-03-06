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雁淮直流 送電量再創高

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

國網山西省電力公司表示，自2017年6月30日投運以來，±800千伏雁門關—淮安特高壓直流輸電工程（以下簡稱雁淮直流）累計輸送電量突破2000億千瓦時，約合電煤7000萬噸，減排二氧化碳1.96億噸。

中新社報導，±800千伏雁門關—淮安特高壓直流輸電線路是中國「西電東送」、「北電南送」重要通道，也是晉電「下江南」最大輸電通道。雁門關換流站是該輸電工程起點，截至今年2月28日，已穩定運行2434天。晉北地區的煤電和風電由交流電轉換為直流電，經1000多公里線路送到江蘇。

國網山西省電力公司相關負責人說，雁淮直流約占山西外送負荷的50%。迎峰度夏（冬）及極端天氣情況下，雁淮直流大負荷運行成為常態，2023年度夏輸送同比增長20.5%、度冬輸送同比增長18.9%。

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