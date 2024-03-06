陸國內旅遊回暖 中國旅遊研究院：繁榮才剛開始

2023年中國國內旅遊市場高開高走、逐季回暖，冬季哈爾濱的爆火更受廣泛矚目。大陸全國政協委員、中國旅遊研究院院長戴斌表示，哈爾濱給2024年的旅遊業開了個好頭，與往年數據對比來看，相信旅遊市場的繁榮才剛開始。

中新社報導，2019年，中國國內旅遊人數達60.06億人次，入境旅遊人數約1.45億人次，旅遊總收入超過6萬億元人民幣。戴斌對比2019年與2023年的數據發現，2023年旅遊市場高開高走、逐季回暖，但中國國內旅遊人數和旅遊總消費只恢復到新冠疫情前\八至九成，入出境旅遊市場也只恢復到過半，未來仍潛力巨大。

他表示，繁榮有兩重含義，一是市場繁榮剛剛開始，二是產業鏈供給的恢復和創新剛開始，未來還有很長的路要走。戴斌認為，旅遊業在今後經濟社會發展中將扮演更加重要的角色，發揮更積極的作用。

「遊客回來了，但回來的遊客不是『原來的』遊客了」。戴斌觀察到，帶動旅遊業繁榮的遊客人群和出遊理念都產生了變化。在過去一年，作為旅遊主力軍的「95後」、「00後」逐漸成為市場的引領者。「有體驗感的、美的元素，愈來愈成為年輕人到訪某一城市的原因」。

與過去遊山玩水式或固定體驗式的旅遊不同，如今年輕人或許更喜歡在洛陽體驗漢服，在西安與李白「隔空」對詩。戴斌認為，文化成為推動旅遊業發展的新動能，無論是揚州的「二分明月憶揚州」，還是南京「24小時書店」，又或是成都「火鍋巴士」，年輕人樂於參與和創造屬於自己的文化。