快訊

你壞了哪些網站？臉書、IG全球大當機…1圖看「紅字一片」老司機平台和寶可夢遊戲也掛掉

糗！臉書、IG、Threads全球大當機中 Meta主管只能在X發公告

陸國內旅遊回暖 中國旅遊研究院：繁榮才剛開始

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2023年中國國內旅遊市場高開高走、逐季回暖，冬季哈爾濱的爆火更受廣泛矚目。大陸全國政協委員、中國旅遊研究院院長戴斌表示，哈爾濱給2024年的旅遊業開了個好頭，與往年數據對比來看，相信旅遊市場的繁榮才剛開始。

中新社報導，2019年，中國國內旅遊人數達60.06億人次，入境旅遊人數約1.45億人次，旅遊總收入超過6萬億元人民幣。戴斌對比2019年與2023年的數據發現，2023年旅遊市場高開高走、逐季回暖，但中國國內旅遊人數和旅遊總消費只恢復到新冠疫情前\八至九成，入出境旅遊市場也只恢復到過半，未來仍潛力巨大。

他表示，繁榮有兩重含義，一是市場繁榮剛剛開始，二是產業鏈供給的恢復和創新剛開始，未來還有很長的路要走。戴斌認為，旅遊業在今後經濟社會發展中將扮演更加重要的角色，發揮更積極的作用。

「遊客回來了，但回來的遊客不是『原來的』遊客了」。戴斌觀察到，帶動旅遊業繁榮的遊客人群和出遊理念都產生了變化。在過去一年，作為旅遊主力軍的「95後」、「00後」逐漸成為市場的引領者。「有體驗感的、美的元素，愈來愈成為年輕人到訪某一城市的原因」。 　　

與過去遊山玩水式或固定體驗式的旅遊不同，如今年輕人或許更喜歡在洛陽體驗漢服，在西安與李白「隔空」對詩。戴斌認為，文化成為推動旅遊業發展的新動能，無論是揚州的「二分明月憶揚州」，還是南京「24小時書店」，又或是成都「火鍋巴士」，年輕人樂於參與和創造屬於自己的文化。

哈爾濱 年輕人 疫情

延伸閱讀

遊客住宿被強迫「刷臉」 政協委員稱不合法、提案要取消

出生率低 人工生殖名醫李茂盛：政府要讓年輕人願意早婚

日本年輕人不愛找全職工作

哈爾濱也出現萬元返程機票 重慶遊客這樣回家2人省1萬

相關新聞

港房市全面「撤辣」 成交量倍增

近日，香港公布新一份預算案為樓市「撤辣」，即撤銷所有住宅物業需求管理措施（取消重稅）。業內人士表示，新政策一出，樓市交投...

莞—港空港中心 進出口值破24億

黃埔海關4日發布統計數據，「灣區製造」出海新通道「東莞—香港國際空港中心」項目自2023年4月18日正式運行來，截至20...

陸國內旅遊回暖 中國旅遊研究院：繁榮才剛開始

2023年中國國內旅遊市場高開高走、逐季回暖，冬季哈爾濱的爆火更受廣泛矚目。大陸全國政協委員、中國旅遊研究院院長戴斌表示...

雁淮直流 送電量再創高

國網山西省電力公司表示，自2017年6月30日投運以來，±800千伏雁門關—淮安特高壓直流輸電工程（以下簡稱雁淮直流）累...

大陸金融圈瘋棋牌遊戲「摜蛋」 儼然新社交密碼？

近期大陸富豪，尤其金融圈的社交習慣正在出現改變，一款發源於江蘇淮安的棋牌遊戲「摜蛋」，正快速席捲全國，在許多千億身價的大...

大陸汽車市場「沒有最捲只會更捲」 長安汽車董座：80%品牌將倒閉

2024年春節剛過，大陸汽車市場就拉開降價大幕。長安汽車董事長朱華榮表示，2024年大陸汽車市場「沒有最捲只會更捲」，新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。