莞—港空港中心 進出口值破24億

黃埔海關4日發布統計數據，「灣區製造」出海新通道「東莞—香港國際空港中心」項目自2023年4月18日正式運行來，截至2024年2月29日，進出口貨值已達24.21億元（人民幣，下同）。

中新社報導，該空港中心項目位於東莞虎門港綜合保稅區，橫跨內地與香港兩個關貿區。該項目創新性地將香港機場貨站功能和服務延伸至東莞，實現海關監管與航空安檢、理貨打板一體化作業。 同時，該空港中心也進一步深化了粵港和粵澳海關合作機制，推動跨關區轉關、跨境轉運的信用式、協同式互認。據悉，目前香港海關對空港中心貨物採用「信用式」管理，適用較低查驗率。

東莞進明國際貨運代理有限公司總經理林志偉說，過去，東莞去往香港的貨物大多通過陸路運到香港國際機場排隊安檢，手續較繁瑣。空港中心正式運行後，貨物在空港中心就能完成安檢和航空打板，然後直接在東莞港通過水路運輸到香港國際機場裝機運往全球各地，實現了由「雙安檢」變為「單安檢」，手續更簡單，物流等綜合成本下降30%左右。

此外，去年11月，海關還在東莞虎門港綜保區內配套設立「東莞港跨境電商中心」，其他內地地區的貨物也能享受到香港機場的便利。

「目前，多家知名大型電商企業已計畫在東莞港跨境電商中心開展跨境電商零售出口業務」。東莞港務集團副總經理賀新根說，空港中心業態疊加跨境電商零售出口模式，預計初期每月可為空港中心新增貨值約2800萬元。