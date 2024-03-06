華為最貴智慧車 要價440萬

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
華為智慧車大聯盟又有新車要上路。（本報資料照片）
華為智慧車大聯盟又有新車要上路。（本報資料照片）

華為智慧車大聯盟又有新車要上路，江淮汽車與華為的合作車型提前曝光，江淮汽車在安徽的新工廠即將量產，華為新車型年產量目標約3.5萬輛，將打造一款高端的中大型MPV，據傳售價高達人民幣100萬元（約新台幣440萬元），將是華為最貴的汽車。

安徽省生態環境廳日前發布《江淮年產20萬輛中高端智能純電動乘用車建設項目環境影響報告書》顯示，江淮汽車新廠全部年產能20萬輛，投資逾人民幣39.8億元，將生產兩款車型。陸媒指出，華為與江淮合作的其中一款車型資訊亦在報告中曝光，預計年產3.5萬輛。

第一財經指出，江淮汽車新工廠位於安徽合肥市肥西縣，即是此前盛傳的負責生產華為和江淮汽車合作車型的安徽肥西超級工廠。而環保驗收工作的完成，也象徵該廠即將量產。

報告書中提到，華為和江淮汽車的具體合作內容也進一步明確。據悉，該計畫總投資高達39.8億元，資金全由企業自籌解決。江淮汽車於報告書中坦言，現階段的中大型車基本為「油改電」車型，競爭力不足，江淮建構全新的中高階純電專屬平台，全面滿足未來策略與發展的需求。

江淮汽車建構兩個純電平台DE與X6，一是重點打造全新的新能源專屬平台（DE平台），滿足大陸經濟型及改善型市場需求，產品覆蓋轎車、SUV及MPV車型；二是加強策略合作，透過華為智慧技術賦能，開發全新豪華新能源平台（X6平台）積極搶占國內高端市場，覆蓋車型等級涵蓋B級到D+級，可適應SUV、MPV、Crossover等車型的共平台開發。

報告中針對華為的X6純電平台提到，目前其覆蓋車型等級為中大型MPV車型。該車型預計車長達5.2公尺，軸距達3.2公尺。從產量規劃來看，MPV車型規劃達產年產能為3.5萬輛。

天風國際證券分析師郭明錤透露，華為正與江淮合作開發售價約人民幣100萬元的MPV車型。而後有消息指出該車型將在2024年上半年上市。

若年銷能達預期的3.5萬輛，相關銷售收入預計將達到人民幣350億元。據悉，2022年，江淮整年的營收約人民幣365.8億元，新車型的量產對江淮汽車的業績挹注相當大。

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