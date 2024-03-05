彭博：陸不再推火箭炮式刺激措施

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

彭博新聞報導，大陸全國兩會開議之際，摩根大通經濟學家們發布報告預計，中國大陸的政策立場將可能繼續有利成長，但不會是「火箭砲式刺激」（Bazooka stimulus）。去年12月的中共中央經濟工作會議已經預先確定了政策基調，報告認為不與之有重大的偏離。

摩根大通經濟學家們補充稱，如果政府工作報告也談及對於經濟挑戰的諸多市場擔憂，包括通縮風險、失業率和房地產萎縮的影響等，那麼不失為一種驚喜。

中國大陸經濟去年面臨通縮、持續的房地產危機、債務負擔加重和外資流出等多重困擾，官員們希望重振有所放緩的成長。大陸國務院總理李強將於5日全國人大會議開幕當天提出今年度的政府工作報告，並在接下來的幾天討論並通過。

市場預計北京當局將把今年GDP成長目標設在5%左右，與2023年相同。不過有分析認為，中國大陸經濟今年面臨的挑戰會更大，因為去年經濟增速達到5.2%有基期效應因素，前年嚴格的疫情防控阻礙了經濟成長。

高盛分析師在報告中提出，如果中國大陸今年依然設定一個雄心勃勃的成長目標，並在通縮壓力之下維持CPI目標（實際上是上限）不變，則顯示北京政策制定者更側重於促進經濟成長。中國大陸2023年居民消費價格指數上升0.2%，遠低於3%的目標水準。

貨幣政策方面，分析預計，中國大陸可能重申穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量要與經濟成長和價格水平預期目標相匹配，並將加大定向的結構性貨幣政策。

貨幣

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