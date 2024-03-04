阮經天《周處除三害》 大陸上映3天票房破6億元

由香港導演黃精甫執導編劇、阮經天主演的電影《周處除三害》3月1日在大陸上映，截至3月3日13時11分，票房已突破人民幣1億元（約合新台幣4.4億元）。由於這部電影有不少暴力血腥畫面，除了讓不少大陸觀眾好奇，「台灣電影不再小清新？」但不少大陸網友更驚訝於：「這樣的電影竟然能上院線？」

根據燈塔專業版數據，至3日21時30分，《周處除三害》票房已經突破人民幣1.5億元（約合新台幣6.6億元）。

《環球網》稱，港台電影標籤中，港片通常以警匪犯罪題材出名，誕生了《無間道》《暗戰》等經典作品。相比之下，說起台片，則很容易想到主打青春偶像和文藝小清新。但實際上，近年來台灣電影涉獵範圍相當多元，產出了包括社會倫理、犯罪懸疑和愛情文藝等多種類型佳作，也與大陸、香港同行進行了不少合作和交流。

湖南省委宣傳部主管的新聞網站《紅網》則在一篇影評中稱，如果說春節檔的影片是「合家歡」，那麼《周處除三害》明顯「口味」重了許多。有許多大陸網友表示驚訝：「這樣的電影竟然能上院線？」

文章形容，《周處除三害》運用大量的殺戮、暴力血腥鏡頭，挑戰觀眾的視聽神經。極富張力毫不收斂的場景設置，恰到好處的節奏把握和高潮迭起，都讓銀幕前的觀眾感覺緊張刺激、「爽到極點—好一個酣暢淋漓的『替天行道』『懲惡揚善』」。

香港星島日報指出，《周處除三害》在大陸上映前，傳出為符合大陸官方要求，已刪減不少內容，部份片段還被打上了馬賽克。因此電影熱映後，不少剛看過院線版的大陸網友特別到Netflix再看一次，以比較兩個版本的差異。

大部分網民認為，院線版的刪改對劇情幾乎沒有影響，但血腥畫面被替換掉的確降低了一些震撼感。還有網民指出，片中確實有出現馬賽克，但並非遮蔽血腥、暴力的畫面，而是為了「模糊化中華民國的國旗」。