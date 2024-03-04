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上海汽車、家電 消費本土化

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

上海「2024迎春消費季暨上海汽車、綠色智能家電消費嘉年華」2日拉開帷幕。在活動啟動儀式上發布的兩份報告顯示，上海汽車、家電消費正呈現本土化趨勢。

中新社報導，上海市商務委聯合上海市經濟信息中心共同編製的《2023年度汽車流通行業信息監測發展報告》稱，2023年上海汽車市場本土品牌消費占比達43.4%，消費呈本土化趨勢。

報告稱，2023年上海汽車消費保持較強活力，汽車製造業產值7700億元人民幣，同比增長10%；汽車產量達215.61萬輛，同比增長4.8%；新車註冊量65.6萬輛，同比增長6.3%；二手車交易量達57.3萬輛，同比增長19.6%。 　　

2023年上海新車車主的平均年齡已經下降到40歲以下，年輕人成為消費新主力；SUV是最受購車人喜愛的車型，占比逐年上升，2023年已接近五成；當年新能源汽車市場再創新高，私人新增車輛中純電動占比超過50%，截至2023年末上海新能源汽車保有量達128.8萬輛，排名全球城市第一。 　　

上海交電家電商業行業協會當天發布《2024上海綠色智能家電市場消費趨勢報告》。該報告指出，上海家電市場正呈現出嶄新的消費趨勢，新生代家庭更加注重產品的創新性和智能化，洗烘一體機、抑菌冰箱、智慧大螢幕彩電、抽屜式洗碗機、掃拖一體機等新型家電產品正逐漸成為現代家庭的標配。 　　

報告稱，在數位化產業技術的推動下，中國大陸本土品牌逐漸在家電市場占據主導地位，上海家電主要品牌向本土品牌集中，市場占有率大幅提升。這一趨勢不僅展示了本土品牌的實力和創新能力，也反映了上海消費者對於本土品牌的認可和支持。 　　

當天啟動的上海迎春消費季將持續至四月底，滬上各重點商圈、企業將在此期間聚焦汽車、家電、服裝鞋帽、化妝品等重點品類，推出一批豐富多彩的促消費活動，助力上海消費市場實現開門紅。

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